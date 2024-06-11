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Міненерго повідомило про можливість перегляду графіків відключень світла до кінця доби

11 червня 2024 12:34
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Графіки відключення світла 11 червня можуть змінити
Чоловік йде темною вулицею під час відключення світла у Києві. Фото: Reuters
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 11 червня, через дефіцит в енергосистемі графіки відключення світла можуть бути зміненими. Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

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Графіки відключення світла

У вівторок застосування графіків погодинних відключень світла планується з 14:00 до 19:00.

"Однак цілком можливо, що період відключення може бути переглянутий", — наголошують в Міненерго.

Там зазначили, що відключень світла не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб.

Також в Міненерго повідомили, що 10 червня, через дефіцит генерації, у невеликому обсязі залучалася аварійна допомога із Польщі.

Зазначимо, що у місті Київ та області 11 червня будуть відключати погодинно електроенергію для споживачів. Також будуть застосовуватись відключення і для інших регіонів України, зокрема для Донецької, Дніпропетровської та Одеської області.

Нагадаємо, Росія змінила тактику ударів по енергетичній системі України у 2024 році. Зокрема, тепер країна-агресор атакує перш за все вугільні електростанції.

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Міненерго
війна в Україні
енергетика

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