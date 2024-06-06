Отключение электроэнергии в Украине — почему в Киеве нет света дольше, чем в других регионах

Мужчина сидит за ноутбуком в Киеве без света. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в Киеве продолжительность отключений света в 2-3 раза больше, чем в других регионах. Он объясняет это большим количеством критической инфраструктуры, обслуживающей всю Украину.

Об этом Владимир Омельченко рассказал в эфире КИЕВ24 в среду, 5 июня.

Читайте также:

По сколько часов в Киеве нет света

"Это киевская энергетическая аномалия. В Киеве в среднем в два-три раза большая продолжительность отключений света, чем по Украине. А почему так происходит, потому что та методика, которая существовала и сейчас пока утверждена в приказах Минэнерго, не учитывает огромную критическую инфраструктуру, которая работает в Киеве не на киевлян, а на всю страну. Но она отбирает лимиты именно у киевлян", — пояснил эксперт.

Он рассказал, что таким образом, когда во многих регионах отключения продолжаются по 2-3 часа, в Киеве света может не быть по 8-10 часов. Однако недавно правительство издало постановление, направленное изменить этот порядок дел и урегулировать неравномерность. Она вступит в силу с 24 июня.

"Я думаю, что все же будет достигнута справедливость, потому что дискриминация киевлян в этих условиях очень неправильна. Мы же видим, что Киев сегодня единственный город, где вчера мы стояли на грани отключения критической инфраструктуры. Это абсолютная дикость", — добавил Омельченко.

Будут ли выключать свет 6 июня

Напомним, что энергетики прогнозируют дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме, которая продлится весь день. Таким образом, 6 июня внедрят графики почасовых отключений света.

Также глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, что из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, обусловленной российскими обстрелами, уже в июле возможны отключения света на 10 часов.