Відключення електроенергії в Україні — чому в Києві немає світла довше, ніж в інших регіонах

Чоловік сидить за ноутбуком у Києві без світла. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в Києві тривалість відключень світла у 2-3 рази більша, ніж в інших регіонах. Він пояснює це великою кількість критичної інфраструктури, яка обслуговує всю Україну.

Про це Володимир Омельченко розповів в ефірі КИЇВ24 у середу, 5 червня.

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"Це київська енергетична аномалія. В Києві в середньому в два-три рази більша тривалість відключень світла, ніж по Україні. А чому так відбувається, тому що та методика, яка існувала та зараз поки затверджена в наказах Міненерго, не враховує величезну критичну інфраструктуру, яка працює в Києві не на киян, а на всю країну. Але вона відбирає ліміти саме у киян", — пояснив експерт.

Він розповів, що таким чином коли в багатьох регіонах відключення тривають по 2-3 години, у Києві світла може не бути по 8-10 годин. Однак нещодавно уряд видав постанову, спрямовану змінити цей порядок справ і врегулювати нерівномірність. Вона вступить в дію з 24 червня.

"Я думаю, що все ж таки буде досягнута справедливість, тому що дискримінація киян в цих умовах дуже неправильна. Ми ж бачимо, що Київ на сьогодні єдине місто, де вчора ми стояли на межі відключення критичної інфраструктури. Це абсолютно дикість", — додав Омельченко.

Чи вимикатимуть світло 6 червня

Нагадаємо, що енергетики прогнозують дефіцит електроенергії в українській енергосистему, що триватиме весь день. Таким чином 6 червня впровадять графіки погодинних відключень світла.

Також голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко прогнозує, що через складну ситуацію в енергосистемі країни, зумовленій російськими обстрілами, вже в липні можливі відключення світла на 10 годин.