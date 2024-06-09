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Блэкауты в Украине — насколько выросли цены на генераторы и сколько они сейчас стоят

9 июня 2024 05:40
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Как отключение света в Украине в 2024 году повлияли на цены на генераторы в Украине
Генератор на улице. Фото: Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В украинских городах снова начались перебои с электричеством. В последнюю неделю ситуация с энергоснабжением значительно усложнилась. Эксперты призывают готовиться к непростому периоду и предупреждают, что плановые отключения света в Украине будут длительными. Подготовиться к длинным блекаутам вполне реально, но это потребует значительных затрат, а также определенных знаний.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно выбрать генератор и подготовиться к блекаутам, а также как изменились цены на генераторы в Украине.

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Какая ситуация в энергетике Украины

В Украине прогнозируется сложная обстановка с электроэнергией. Эксперты отмечают, что с начала июня ситуация в энергосистеме страны ухудшилась по ряду причин. Среди них, высокие температуры, обстрелы энергетических объектов со стороны России и снижение объемов доступной генерации.

Как отмечают в "Укрэнерго", сложная ситуация в украинской энергосистеме прогнозируется на середину лета этого года. Ежедневные дефициты электроэнергии могут увеличиться, поскольку с повышением температуры возрастет и потребление.

В компании объяснили, что удовлетворить такой рост потребления электроэнергии будет сложно, поскольку возобновляемые работы на тепловых и гидроэлектростанциях, поврежденных в результате массированных обстрелов со стороны России, все еще продолжаются.

"К тому же летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомщик станций будут находиться в ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам следующей зимой", — подчеркнули в "Укрэнерго".

О проблемах в энергетической системе Украины пишут и западные СМИ. Так, The New York Times пишет, что российские ракетные атаки и удары беспилотников по украинским электростанциям и подстанциям "парализовали энергетическую инфраструктуру страны".

По оценкам эксперта по энергетической безопасности DiXi Group Елены Лапенко, даже при умеренных температурах и отсутствии новых атак России на энергосистему Украине не хватит 1,3 гигаватта в часы пикового потребления этим летом. Это составляет около одной десятой потребления энергии в часы пик.

При этом на восстановление энергетической инфраструктуры может пойти не один год назад, украинцам нужно привыкать к такому положению вещей. Такое мнение высказал глава киевского Центра энергетических исследований Александр Харченко.

"Мы понимаем, что ближайшие два года нам нужно быть готовыми к ежедневным отключениям электроэнергии как к норме, а не как к критической для нас ситуации. Честно говоря, все, что мы можем сделать, это привыкнуть к этому как к нормальному положению вещей", — отметил Харченко.

Как выбрать генератор

В настоящее время в Украине продается большое количество генераторов разных типов и мощностей. Без понимания нюансов их работы и различий разных типов, вам будет сложно выбрать устройство, которое будет наиболее подходить под ваши потребности.

Тип горючего

По типу топлива генераторы разделяются на три вида: бензиновые, дизельные и газовые. На современном рынке бензиновые генераторы наиболее распространены, составляя более половины всех реализуемых устройств.

Они могут поставляться открытыми или с шумопоглощающими кожухами, что делает их оптимальным вариантом для бытовых целей. Основные плюсы бензиновых генераторов включают легкий запуск при низкой температуре, доступную цену и низкий уровень шума.

Однако они имеют ограничения по моторесурсу и продолжительности работы без перерывов. Через каждые 5–8 часов бензиновый генератор нужно отключать на несколько часов для отдыха. Такие устройства часто используются в качестве резервных источников энергии благодаря своему небольшому весу и компактности.

Дизельные генераторы более экономичны. Они потребляют на 20%-30% меньше топлива, а также имеют более надежные двигатели, способные работать без перерыва длительное время. Моторесурс этих генераторов составляет 40 000 моточасов (у бензиновых в среднем 4 000 моточасов).

Впрочем, следует отметить, что стоимость дизельных генераторов на 20%-40% выше бензиновых моделей. Также они создают повышенный шум. Этот тип распространен на производственных участках и рекомендуется для обеспечения основного или регулярного источника питания.

Газовые генераторы работают на сжиженном "голубом топливе" в баллонах. Чем больше объем баллона, тем дольше будет работать генератор.

Газ является экологически чистым топливом и не вызывает коррозию двигателя, что повышает его долговечность. Основным недостатком газовых генераторов является повышенная опасность. Такие устройства нуждаются в опыте обращения с газовыми баллонами и соблюдении правил безопасности.

Принцип работы

По типу генерации электроэнергии генераторы делятся на синхронные, асинхронные и инверторные модели. Асинхронные модели отличаются отсутствием обмоток на якоре, что делает их дешевле, надежнее и проще в эксплуатации.

А вот синхронные модели плохо переносят завышенные пусковые перегрузки. Для работы с приборами с активной перегрузкой рекомендуются асинхронные генераторы. Недостатком асинхронных генераторов является использование щеток на роторе, которые могут выгорать и искрить.

В Украине, где часто отключается электричество, все популярнее становятся инверторные генераторы. Они работают на основе двойного преобразования электричества: сначала переменный ток превращается в постоянный, затем обратно в переменный.

Таким образом, обеспечивается стабильность и высокое качество выходного тока. Эти генераторы подходят для подачи напряжения на "чувствительную" технику: сигналы охраны, телевизоры, компьютеры и т.д.

При продолжительных отключениях электричества наиболее комфортными будут генераторы мощностью до 5 кВт. Такая мощность позволит работать компьютеру, включать телевизор и готовить еду на электроплите.

Как изменились цены на генераторы в Украине

Изменение цен на генераторы мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости – Hotline.ua. Для сравнения стоимости мы выбрали 10 самых популярных генераторов по данным сервиса и сравнили цены на них сейчас и в начале весны.

Инверторный бензиновый генератор MaXpeedingRODS MXR3500

Самая популярная на Hotline модель. Имеет мощность 3 кВт и продолжительность работы: 4,5 часа (при погрузке 50%). В начале марта такой генератор стоил 25 549 грн. Сейчас эта модель в среднем продается по 28 814 грн. Таким образом, подорожание составило почти 13%.

Инверторный бензиновый генератор MaXpeedingRODS MXR3500
Цены на генератор MaXpeedingRODS MXR3500. Фото: hotline.ua

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 3100iG S

Этот генератор имеет мощность 2,8 кВт. Автономность его работы при нагрузке 50% составляет 2,7 часа. Осенью Konner&Sohnen KS 3100iG S стоил 34 477 грн. Сегодня его стоимость составляет 40 501 грн. Генератор подорожал на 17%.

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 3100iG S
Цены на генератор Konner&Sohnen KS 3100iG S. Фото: hotline.ua

Инверторный бензиновый генератор K&S BASIC KSB 22i S

Генератор имеет мощность 1,8 кВт, но может работать 5 часов при нагрузке в 50%. Цена на данную модель выросла на 21%. В начале весны генератор в среднем стоил 17 767 грн. Сейчас его средняя цена равняется 21 577 грн.

Инверторный бензиновый генератор K&S BASIC KSB 22i S
Цены на генератор K&S BASIC KSB 22i S. Фото: hotline.ua

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Первая модель EcoFlow в нашем списке. Генератор имеет мощность 1,8 кВт на бензине и 1,6 кВт на газ. Автономность работы составляет 3,5 часа. Это также первый генератор в нашем списке, который потерял в цене. В начале марта EcoFlow Smart Generator Dual Fuel стоил 54 723 грн. Сейчас эта модель в среднем продается по 54 327 грн. Таким образом, генератор подешевел на 0,7%.

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) EcoFlow Smart Generator Dual Fuel
Цены на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel. Фото: hotline.ua

Инверторный бензиновый генератор EcoFlow Smart Generator

Еще одна модель от EcoFlow. Имеет мощность 1,8 кВт и 3,5 часа автономной работы. В отличие от предыдущей модели, этот генератор подорожал на 3%. Весной он стоил 48 186 грн. Сейчас его средняя цена составляет 49629 грн.

Инверторный бензиновый генератор EcoFlow Smart Generator
Цены на генератор EcoFlow Smart Generator. Фото: hotline.ua

Инверторный бензиновый генератор Daewoo Power GDA 4600i

Мощность устройства составляет 3,2 кВт, а автономность работы при погрузке в 50% — 12 часов. В марте такая модель стоила 22 192 грн. В настоящее время средняя стоимость такого генератора равняется 25 030. Daewoo Power GDA 4600i подорожал почти на 13%.

Инверторный бензиновый генератор Daewoo Power GDA 4600i
Цены на генератор Daewoo Power GDA 4600i. Фото: hotline.ua

Комбинированный (газ-бензин) синхронный генератор Konner&Sohnen KS 3000 G

Модель имеет мощность 2,6кВт. Автономность работы генератора при погрузке в 50% составляет 15 часов. Весной он стоил 18 281 грн. Сейчас Konner&Sohnen KS 3000 G в среднем продается за 21 314 грн. Таким образом, подорожание составило почти 16%.

Комбинированный (газ-бензин) синхронный генератор Konner&Sohnen KS 3000 G
Цены на генератор Konner&Sohnen KS 3000 G. Фото: hotline.ua

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 2000iG S

Мощность устройства составляет 1,8 кВт. При погрузке в 50% Konner&Sohnen KS 2000iG S способен проработать 6,25 часа. Цена на данную модель выросла на 4%. В начале весны генератор в среднем стоил 26 720 грн. Сейчас его средняя цена равняется 27 896 грн.

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 2000iG S
Цены на генератор Konner&Sohnen KS 2000iG S. Фото: hotline.ua

Инверторный бензиновый генератор Daewoo Power GDA 2500i

При погрузке в 50% этот генератор способен работать 10 часов. Его мощность составляет 1,8кВт. В начале марта Daewoo Power GDA 2500i в среднем стоил 15 098 грн. Сегодня его средняя цена равна 15 128 грн. Таким образом, стоимость этого генератора почти не изменилась.

Инверторный бензиновый генератор Daewoo Power GDA 2500i
Цены на генератор Daewoo Power GDA 2500i. Фото: hotline.ua

Бензиновый синхронный генератор Hyundai HHY 3050FE

Последняя модель в нашем списке. Мощность Hyundai HHY 3050FE составляет 2,8 кВт, а автономность работы при погрузке в 50% — 15 часов. Осенью эта модель стоила 18 571 грн. Сейчас средняя цена такого генератора составляет 17 695 грн. Таким образом — это вторая позиция из нашего списка, которая потеряла в цене. Стоимость генератора снизилась почти на 5%.

Бензиновый синхронный генератор Hyundai HHY 3050FE
Цены на генератор Hyundai HHY 3050FE. Фото: hotline.ua

Напомним, Укрзализныця хочет создать собственные электростанции. Реализация таких планов может стартовать уже этим летом.

Также мы писали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блекаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блекаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.

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