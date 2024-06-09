Как отключение света в Украине в 2024 году повлияли на цены на генераторы в Украине

Генератор на улице. Фото: Freepik

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В украинских городах снова начались перебои с электричеством. В последнюю неделю ситуация с энергоснабжением значительно усложнилась. Эксперты призывают готовиться к непростому периоду и предупреждают, что плановые отключения света в Украине будут длительными. Подготовиться к длинным блекаутам вполне реально, но это потребует значительных затрат, а также определенных знаний.

Новини.LIVE рассказывают, как правильно выбрать генератор и подготовиться к блекаутам, а также как изменились цены на генераторы в Украине.

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Какая ситуация в энергетике Украины

В Украине прогнозируется сложная обстановка с электроэнергией. Эксперты отмечают, что с начала июня ситуация в энергосистеме страны ухудшилась по ряду причин. Среди них, высокие температуры, обстрелы энергетических объектов со стороны России и снижение объемов доступной генерации.

Как отмечают в "Укрэнерго", сложная ситуация в украинской энергосистеме прогнозируется на середину лета этого года. Ежедневные дефициты электроэнергии могут увеличиться, поскольку с повышением температуры возрастет и потребление.

В компании объяснили, что удовлетворить такой рост потребления электроэнергии будет сложно, поскольку возобновляемые работы на тепловых и гидроэлектростанциях, поврежденных в результате массированных обстрелов со стороны России, все еще продолжаются.

"К тому же летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомщик станций будут находиться в ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам следующей зимой", — подчеркнули в "Укрэнерго".

О проблемах в энергетической системе Украины пишут и западные СМИ. Так, The New York Times пишет, что российские ракетные атаки и удары беспилотников по украинским электростанциям и подстанциям "парализовали энергетическую инфраструктуру страны".

По оценкам эксперта по энергетической безопасности DiXi Group Елены Лапенко, даже при умеренных температурах и отсутствии новых атак России на энергосистему Украине не хватит 1,3 гигаватта в часы пикового потребления этим летом. Это составляет около одной десятой потребления энергии в часы пик.

При этом на восстановление энергетической инфраструктуры может пойти не один год назад, украинцам нужно привыкать к такому положению вещей. Такое мнение высказал глава киевского Центра энергетических исследований Александр Харченко.

"Мы понимаем, что ближайшие два года нам нужно быть готовыми к ежедневным отключениям электроэнергии как к норме, а не как к критической для нас ситуации. Честно говоря, все, что мы можем сделать, это привыкнуть к этому как к нормальному положению вещей", — отметил Харченко.

Как выбрать генератор

В настоящее время в Украине продается большое количество генераторов разных типов и мощностей. Без понимания нюансов их работы и различий разных типов, вам будет сложно выбрать устройство, которое будет наиболее подходить под ваши потребности.

Тип горючего

По типу топлива генераторы разделяются на три вида: бензиновые, дизельные и газовые. На современном рынке бензиновые генераторы наиболее распространены, составляя более половины всех реализуемых устройств.

Они могут поставляться открытыми или с шумопоглощающими кожухами, что делает их оптимальным вариантом для бытовых целей. Основные плюсы бензиновых генераторов включают легкий запуск при низкой температуре, доступную цену и низкий уровень шума.

Однако они имеют ограничения по моторесурсу и продолжительности работы без перерывов. Через каждые 5–8 часов бензиновый генератор нужно отключать на несколько часов для отдыха. Такие устройства часто используются в качестве резервных источников энергии благодаря своему небольшому весу и компактности.

Дизельные генераторы более экономичны. Они потребляют на 20%-30% меньше топлива, а также имеют более надежные двигатели, способные работать без перерыва длительное время. Моторесурс этих генераторов составляет 40 000 моточасов (у бензиновых в среднем 4 000 моточасов).

Впрочем, следует отметить, что стоимость дизельных генераторов на 20%-40% выше бензиновых моделей. Также они создают повышенный шум. Этот тип распространен на производственных участках и рекомендуется для обеспечения основного или регулярного источника питания.

Газовые генераторы работают на сжиженном "голубом топливе" в баллонах. Чем больше объем баллона, тем дольше будет работать генератор.

Газ является экологически чистым топливом и не вызывает коррозию двигателя, что повышает его долговечность. Основным недостатком газовых генераторов является повышенная опасность. Такие устройства нуждаются в опыте обращения с газовыми баллонами и соблюдении правил безопасности.

Принцип работы

По типу генерации электроэнергии генераторы делятся на синхронные, асинхронные и инверторные модели. Асинхронные модели отличаются отсутствием обмоток на якоре, что делает их дешевле, надежнее и проще в эксплуатации.

А вот синхронные модели плохо переносят завышенные пусковые перегрузки. Для работы с приборами с активной перегрузкой рекомендуются асинхронные генераторы. Недостатком асинхронных генераторов является использование щеток на роторе, которые могут выгорать и искрить.

В Украине, где часто отключается электричество, все популярнее становятся инверторные генераторы. Они работают на основе двойного преобразования электричества: сначала переменный ток превращается в постоянный, затем обратно в переменный.

Таким образом, обеспечивается стабильность и высокое качество выходного тока. Эти генераторы подходят для подачи напряжения на "чувствительную" технику: сигналы охраны, телевизоры, компьютеры и т.д.

При продолжительных отключениях электричества наиболее комфортными будут генераторы мощностью до 5 кВт. Такая мощность позволит работать компьютеру, включать телевизор и готовить еду на электроплите.

Как изменились цены на генераторы в Украине

Изменение цен на генераторы мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости – Hotline.ua. Для сравнения стоимости мы выбрали 10 самых популярных генераторов по данным сервиса и сравнили цены на них сейчас и в начале весны.

Инверторный бензиновый генератор MaXpeedingRODS MXR3500

Самая популярная на Hotline модель. Имеет мощность 3 кВт и продолжительность работы: 4,5 часа (при погрузке 50%). В начале марта такой генератор стоил 25 549 грн. Сейчас эта модель в среднем продается по 28 814 грн. Таким образом, подорожание составило почти 13%.

Цены на генератор MaXpeedingRODS MXR3500. Фото: hotline.ua

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 3100iG S

Этот генератор имеет мощность 2,8 кВт. Автономность его работы при нагрузке 50% составляет 2,7 часа. Осенью Konner&Sohnen KS 3100iG S стоил 34 477 грн. Сегодня его стоимость составляет 40 501 грн. Генератор подорожал на 17%.

Цены на генератор Konner&Sohnen KS 3100iG S. Фото: hotline.ua

Инверторный бензиновый генератор K&S BASIC KSB 22i S

Генератор имеет мощность 1,8 кВт, но может работать 5 часов при нагрузке в 50%. Цена на данную модель выросла на 21%. В начале весны генератор в среднем стоил 17 767 грн. Сейчас его средняя цена равняется 21 577 грн.

Цены на генератор K&S BASIC KSB 22i S. Фото: hotline.ua

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Первая модель EcoFlow в нашем списке. Генератор имеет мощность 1,8 кВт на бензине и 1,6 кВт на газ. Автономность работы составляет 3,5 часа. Это также первый генератор в нашем списке, который потерял в цене. В начале марта EcoFlow Smart Generator Dual Fuel стоил 54 723 грн. Сейчас эта модель в среднем продается по 54 327 грн. Таким образом, генератор подешевел на 0,7%.

Цены на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel. Фото: hotline.ua

Инверторный бензиновый генератор EcoFlow Smart Generator

Еще одна модель от EcoFlow. Имеет мощность 1,8 кВт и 3,5 часа автономной работы. В отличие от предыдущей модели, этот генератор подорожал на 3%. Весной он стоил 48 186 грн. Сейчас его средняя цена составляет 49629 грн.

Цены на генератор EcoFlow Smart Generator. Фото: hotline.ua

Инверторный бензиновый генератор Daewoo Power GDA 4600i

Мощность устройства составляет 3,2 кВт, а автономность работы при погрузке в 50% — 12 часов. В марте такая модель стоила 22 192 грн. В настоящее время средняя стоимость такого генератора равняется 25 030. Daewoo Power GDA 4600i подорожал почти на 13%.

Цены на генератор Daewoo Power GDA 4600i. Фото: hotline.ua

Комбинированный (газ-бензин) синхронный генератор Konner&Sohnen KS 3000 G

Модель имеет мощность 2,6кВт. Автономность работы генератора при погрузке в 50% составляет 15 часов. Весной он стоил 18 281 грн. Сейчас Konner&Sohnen KS 3000 G в среднем продается за 21 314 грн. Таким образом, подорожание составило почти 16%.

Цены на генератор Konner&Sohnen KS 3000 G. Фото: hotline.ua

Инверторный комбинированный генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 2000iG S

Мощность устройства составляет 1,8 кВт. При погрузке в 50% Konner&Sohnen KS 2000iG S способен проработать 6,25 часа. Цена на данную модель выросла на 4%. В начале весны генератор в среднем стоил 26 720 грн. Сейчас его средняя цена равняется 27 896 грн.

Цены на генератор Konner&Sohnen KS 2000iG S. Фото: hotline.ua

Инверторный бензиновый генератор Daewoo Power GDA 2500i

При погрузке в 50% этот генератор способен работать 10 часов. Его мощность составляет 1,8кВт. В начале марта Daewoo Power GDA 2500i в среднем стоил 15 098 грн. Сегодня его средняя цена равна 15 128 грн. Таким образом, стоимость этого генератора почти не изменилась.

Цены на генератор Daewoo Power GDA 2500i. Фото: hotline.ua

Бензиновый синхронный генератор Hyundai HHY 3050FE

Последняя модель в нашем списке. Мощность Hyundai HHY 3050FE составляет 2,8 кВт, а автономность работы при погрузке в 50% — 15 часов. Осенью эта модель стоила 18 571 грн. Сейчас средняя цена такого генератора составляет 17 695 грн. Таким образом — это вторая позиция из нашего списка, которая потеряла в цене. Стоимость генератора снизилась почти на 5%.

Цены на генератор Hyundai HHY 3050FE. Фото: hotline.ua

Напомним, Укрзализныця хочет создать собственные электростанции. Реализация таких планов может стартовать уже этим летом.

Также мы писали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блекаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блекаут с контролируемыми отключениями, которые есть сейчас.