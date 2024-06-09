Як відключення світла в Україні у 2024 році вплинули на ціни на генератори в Україні

Генератор на вулиці. Фото: Freepik

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В українських містах знову розпочалися перебої з електрикою. За останній тиждень ситуація з енергопостачанням значно ускладнилася. Експерти закликають готуватися до непростого періоду та попереджають, що планові відключення світла в Україні будуть тривалими. Підготуватись до довгих блекаутів цілком реально, але це вимагатиме значних витрат, а також певних знань.

Новини.LIVE розповідають, як правильно вибрати генератор та підготуватись до блекаутів, а також як змінились ціни на генератори в Україні.

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Яка ситуація в енергетиці України

В Україні прогнозується складна ситуація з електроенергією. Експерти зазначають, що з початку червня ситуація в енергосистемі країни погіршилася з низки причин. Серед них високі температури, обстріли енергетичних об'єктів з боку Росії та зниження обсягів доступної генерації.

Як зазначають в "Укренерго", найскладніша ситуація в українській енергосистемі прогнозується на середину літа цього року. Щоденні дефіцити електроенергії можуть збільшитись, оскільки з підвищенням температури зросте і споживання.

У компанії пояснили, що задовольнити таке зростання споживання електроенергії буде важко, оскільки відновлювальні роботи на теплових та гідроелектростанціях, пошкоджених внаслідок масованих обстрілів з боку Росії, все ще продовжуються.

"До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомник станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими", — підкреслили в "Укренерго".

Про проблеми в енергетичній системі України пишуть і західні ЗМІ. Так, The New York Times повідомляє, що російські ракетні атаки та удари безпілотників по українських електростанціях та підстанціях "паралізували енергетичну інфраструктуру країни".

За оцінками експертки з енергетичної безпеки DiXi Group Олени Лапенко, навіть при помірних температурах та відсутності нових атак Росії на енергосистему Україні не вистачатиме 1,3 гігават в години пікового споживання цього літа. Це становить близько однієї десятої споживання енергії в години пік.

При цьому на відновлення енергетичної інфраструктури може піти не один рік тому українцям потрібно звикати до такого стану речей. Таку думку висловив голова київського Центру енергетичних досліджень Олександр Харченко.

"Ми розуміємо, що найближчі два роки нам потрібно бути готовими до щоденних відключень електроенергії як до норми, а не як до критичної для нас ситуації. Чесно кажучи, все, що ми можемо зробити, це звикнути до цього як до нормального стану речей", — зазначив Харченко.

Як вибрати генератор

Наразі в Україні продається велика кількість генераторів різних типів та потужностей. Без розуміння нюансів їх роботи та відмінностей різних типів, вам буде складно вибрати пристрій, який найбільше підходитиме під ваші потреби.

Тип пального

За типом пального генератори розділяються на три види: бензинові, дизельні, та газові. На сучасному ринку бензинові генератори найбільш поширені, становлячи більш ніж половину всіх реалізованих пристроїв.

Вони можуть поставлятися відкритими або з шумопоглинаючими кожухами, що робить їх оптимальним варіантом для побутових цілей. Основні плюси бензинових генераторів включають легкий запуск при низькій температурі, доступну ціну та низький рівень шуму.

Однак вони мають обмеження щодо моторесурсу та тривалості роботи без перерв. Через кожні 5-8 годин бензиновий генератор потрібно відключати на кілька годин для відпочинку. Такі пристрої часто використовуються як резервні джерела енергії завдяки своїй невеликій вазі та компактності.

Дизельні генератори економічніші. Вони споживають на 20%-30% менше палива, а також мають надійніші двигуни, що здатні працювати без перерви тривалий час. Моторесурс цих генераторів становить 40 000 мотогодин (у бензинових в середньому 4 000 мотогодин).

Втім, слід зазначити, що вартість дизельних генераторів на 20%-40% вища за бензинові моделі. Також вони створюють підвищений шум. Цей тип поширений на виробничих ділянках та рекомендуються для забезпечення основного або регулярного джерела живлення.

Газові генератори працюють на зрідженому "блакитному паливі" у балонах. Що більше обсяг балона, тим довше працюватиме генератор.

Газ є екологічно чистим паливом та не викликає корозії двигуна, що підвищує його довговічність. Основним недоліком газових генераторів є підвищена небезпека. Такі пристрої потребують досвіду поводження з газовими балонами та дотримання правил безпеки.

Принцип роботи

За типом генерації електроенергії генератори поділяються на синхронні, асинхронні та інверторні моделі. Асинхронні моделі відрізняються відсутністю обмоток на якорі, що робить їх дешевшими, надійнішими та простішими в експлуатації.

А от синхронні моделі погано переносять підвищені пускові навантаження. Для роботи з приладами з активним навантаженням рекомендуються асинхронні генератори. Недоліком асинхронних генераторів є використання щіток на роторі, які можуть вигоряти та іскрити.

В Україні, де часто відключається електрика, все популярнішими стають інверторні генератори. Вони працюють на основі подвійного перетворення електрики: спочатку змінний струм перетворюється на постійний, потім назад на змінний.

Таким чином забезпечується стабільність і висока якість вихідного струму. Ці генератори підходять для подачі напруги на "чутливу" техніку: сигнали охорони, телевізори, комп'ютери тощо.

При тривалих відключеннях електрики найбільш комфортними будуть генератори потужністю до 5 кВт. Така потужність дозволить працювати комп'ютеру, включати телевізор і готувати їжу на електроплиті.

Як змінились ціни на генератори в Україні

Зміну цін на генератори ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline.ua. Для порівняння вартості ми вибрали 10 найпопулярніших генераторів за даними сервісу та порівняли ціни на них зараз та на початку весни.

Інверторний бензиновий генератор MaXpeedingRODS MXR3500

Найпопулярніша на Hotline модель. Має потужність 3 кВт та тривалість роботи: 4,5 години (при навантаженні 50%). На початку березня такий генератор коштував 25 549 грн. Зараз ця модель в середньому продається за 28 814 грн. Таким чином подорожчання склало майже 13%.

Ціни на генератор MaXpeedingRODS MXR3500. Фото: hotline.ua

Інверторний комбінований генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 3100iG S

Цей генератор має потужність 2,8 кВт. Автономність його роботи при навантаженні 50% складає 2,7 години. Восени Konner&Sohnen KS 3100iG S коштував 34 477 грн. Сьогодні його вартість складає 40 501 грн. Генератор здорожчав на 17%.

Ціни на генератор Konner&Sohnen KS 3100iG S. Фото: hotline.ua

Інверторний бензиновий генератор K&S BASIC KSB 22i S

Генератор має потужність 1,8 кВт, але може працювати 5 годин при навантаженні у 50%. Ціна на цю модель зросла на 21%. На початку весни генератор в середньому коштував 17 767 грн. Зараз його середня ціна дорівнює 21 577 грн.

Ціни на генератор K&S BASIC KSB 22i S. Фото: hotline.ua

Інверторний комбінований генератор (газ-бензин) EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Перша модель від EcoFlow в нашому списку. Генератор має потужність 1,8 кВт на бензині та 1,6 кВт на газу. Автономність роботи складає 3,5 години. Це також перший генератор в нашому списку, який втратив в ціні. На початку березня EcoFlow Smart Generator Dual Fuel коштував 54 723 грн. Зараз ця модель в середньому продається за 54 327 грн. Таким чином генератор здешевшав на 0,7%.

Ціни на генератор EcoFlow Smart Generator Dual Fuel. Фото: hotline.ua

Інверторний бензиновий генератор EcoFlow Smart Generator

Ще одна модель від EcoFlow. Має потужність 1,8 кВт та 3,5 години автономної роботи. На відміну від попередньої моделі цей генератор здорожчав на 3%. Навесні він коштував 48 186 грн. Зараз його середня ціна складає 49 629 грн.

Ціни на генератор EcoFlow Smart Generator. Фото: hotline.ua

Інверторний бензиновий генератор Daewoo Power GDA 4600i

Потужність пристрою складає 3,2 кВт, а автономність роботи при навантаженні у 50% — 12 годин. У березні така модель коштувала 22 192 грн. Наразі середня вартість такого генератора дорівнює 25 030. Daewoo Power GDA 4600i здорожчав на майже 13%.

Ціни на генератор Daewoo Power GDA 4600i. Фото: hotline.ua

Комбінований (газ-бензин) синхронний генератор Konner&Sohnen KS 3000 G

Модель має потужність 2,6 кВт. Автономність роботи генератора при навантаженні у 50% складає 15 годин. Навесні він коштував 18 281 грн Зараз Konner&Sohnen KS 3000 G в середньому продається за 21 314 грн. Таким чином подорожчання склало майже 16%.

Ціни на генератор Konner&Sohnen KS 3000 G. Фото: hotline.ua

Інверторний комбінований генератор (газ-бензин) Konner&Sohnen KS 2000iG S

Потужність цього пристрою складає 1,8 кВт. При навантаженні у 50% Konner&Sohnen KS 2000iG S здатен пропрацювати 6,25 години. Ціна на цю модель зросла на 4%. На початку весни генератор в середньому коштував 26 720 грн. Зараз його середня ціна дорівнює 27 896 грн.

Ціни на генератор Konner&Sohnen KS 2000iG S. Фото: hotline.ua

Інверторний бензиновий генератор Daewoo Power GDA 2500i

При навантаженні у 50% цей генератор здатний працювати 10 годин. Його потужність складає 1,8 кВт. На початку березня Daewoo Power GDA 2500i в середньому коштував 15 098 грн. Сьогодні його середня ціна дорівнює 15 128 грн. Таким чином вартість цього генератора майже не змінилась.

Ціни на генератор Daewoo Power GDA 2500i. Фото: hotline.ua

Бензиновий синхронний генератор Hyundai HHY 3050FE

Остання модель у нашому списку. Потужність Hyundai HHY 3050FE складає 2,8 кВт, а автономність роботи при навантаженні у 50% — 15 годин. Восени ця модель коштувала 18 571 грн. Зараз середня ціна такого генератора дорівнює 17 695 грн. Таким чином — це друга позиція з нашого списку, що втратила в ціні. Вартість генератора знизилась на майже на 5%.

Ціни на генератор Hyundai HHY 3050FE. Фото: hotline.ua

Нагадаємо, Укрзалізниця хоче створити власні електростанції. Реалізація таких планів може стартувати вже цього літа.

Також ми писали, що в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.