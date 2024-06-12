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Yasno пропонує українцям СЕС та купівлю "зайвої" електрики — як заробити

12 червня 2024 22:55
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Сонячні електростанції від Yasno — українці зможуть продавати генерацію
Встановлення сонячних електростанцій. Фото: solar-electro.
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

В енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення українцям сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.

Про таку послугу розповів гендиректор компанії Сергій Коваленко.

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Детальніше про встановлення СЕС під ключ

Він розповів, що українці зіткнулися зі складною ситуацією в енергетиці, яку вирішити швидко складно. Для цього потрібно усім докласти зусиль, щоб пройти зимовий період якомога спокійніше.

У зв'язку з цим доречно скористатися продуктом від Yasno "Сонце під ключ", встановивши в себе сонячні електростанції.

Коваленко зауважив, що поки компанія зосереджена переважно на бізнесах зі встановлення СЕС, однак надходять і пропозиції від побутових споживачів.

В рамках реалізації програми Yasno повністю візьме на себе всі питання, пов'язані зі встановленням сонячних електростанцій. А саме:

  • технічна розробка;
  • підбір обладнання;
  • організація монтажних робіт;
  • введення станції в експлуатацію.

Зокрема, українцям запропонують на вибір три станції:

  • автономна — забезпечить світло під час відключень та економитиме електрику;
  • гібридна — матиме переваги автономної, а також дасть змогу продавати надлишки електроенергії;
  • мережева — дозволить продавати та заощаджувати електрику.
електроенергія СЕС
Джерело: Yasno

Як заробляти на виробленні СЕС електриці

Таким чином, компанія надає можливість клієнтам продавати надлишки генерації. Це можна зробити так:

  • узгодивши приєднання станції з оператором системи розподілу;
  • встановивши лічильники генерації;
  • підписавши угоду купівлі-продажу з Yasno.

"Якщо ви захочете заробляти на сонячній електростанції та продавати надлишки, ми окремо укладемо договір купівлі-продажу", — пояснив гендиректор.

Усі охочі можуть залишати заявки на сайті. Там є калькулятор з орієнтовною ціною.

 

СЕС Ясно
Джерело: Yasno

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за останній рік зросли тарифи на житлово-комунальні послуги. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.

Також ми повідомляли, що через підвищення тарифів на електричну енергію зросте розмір субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Більші суми отримають всі домогосподарства, які мають на них право.

сфера енергетики
YASNO
електроенергія
сонячні електростанції

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