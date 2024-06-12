Сонячні електростанції від Yasno — українці зможуть продавати генерацію

Yasno пропонує українцям СЕС та купівлю "зайвої" електрики — як заробити
В енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення українцям сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.
Про таку послугу розповів гендиректор компанії Сергій Коваленко.
Детальніше про встановлення СЕС під ключ
Він розповів, що українці зіткнулися зі складною ситуацією в енергетиці, яку вирішити швидко складно. Для цього потрібно усім докласти зусиль, щоб пройти зимовий період якомога спокійніше.
У зв'язку з цим доречно скористатися продуктом від Yasno "Сонце під ключ", встановивши в себе сонячні електростанції.
Коваленко зауважив, що поки компанія зосереджена переважно на бізнесах зі встановлення СЕС, однак надходять і пропозиції від побутових споживачів.
В рамках реалізації програми Yasno повністю візьме на себе всі питання, пов'язані зі встановленням сонячних електростанцій. А саме:
- технічна розробка;
- підбір обладнання;
- організація монтажних робіт;
- введення станції в експлуатацію.
Зокрема, українцям запропонують на вибір три станції:
- автономна — забезпечить світло під час відключень та економитиме електрику;
- гібридна — матиме переваги автономної, а також дасть змогу продавати надлишки електроенергії;
- мережева — дозволить продавати та заощаджувати електрику.
Як заробляти на виробленні СЕС електриці
Таким чином, компанія надає можливість клієнтам продавати надлишки генерації. Це можна зробити так:
- узгодивши приєднання станції з оператором системи розподілу;
- встановивши лічильники генерації;
- підписавши угоду купівлі-продажу з Yasno.
"Якщо ви захочете заробляти на сонячній електростанції та продавати надлишки, ми окремо укладемо договір купівлі-продажу", — пояснив гендиректор.
Усі охочі можуть залишати заявки на сайті. Там є калькулятор з орієнтовною ціною.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні за останній рік зросли тарифи на житлово-комунальні послуги. Вартість підвищилась із травня 2023-го по травень 2024 року на 13%.
Також ми повідомляли, що через підвищення тарифів на електричну енергію зросте розмір субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги. Більші суми отримають всі домогосподарства, які мають на них право.
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