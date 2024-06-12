Солнечные электростанции от Yasno — украинцы смогут продавать генерацию

Yasno предлагает украинцам СЭС и покупку "лишнего" электричества — как заработать
В энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально во время кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку украинцам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.
О такой услуге рассказал гендиректор компании Сергей Коваленко.
Подробнее об установке СЭС под ключ
Он рассказал, что украинцы столкнулись со сложной ситуацией в энергетике, которую быстро решить сложно. Для этого нужно всем приложить усилия, чтобы пройти зимний период как можно спокойнее.
В связи с этим уместно воспользоваться продуктом от Yasno "Солнце под ключ", установив у себя солнечные электростанции.
Коваленко заметил, что пока компания сосредоточена преимущественно на бизнесах по установке СЭС, однако поступают и предложения от бытовых потребителей.
В рамках реализации программы Yasno полностью примет все вопросы, связанные с установкой солнечных электростанций. А именно:
- техническая разработка;
- подбор оборудования;
- организация монтажных работ;
- ввод станции в эксплуатацию.
В частности, украинцам предложат на выбор три станции:
- автономная — обеспечит свет во время отключений и экономит электричество;
- гибридная — будет иметь преимущества автономной, а также позволит продавать излишки электроэнергии;
- сетевая — позволит продавать и экономить электричество.
Как зарабатывать на выработке электричества СЭС
Таким образом, компания дает возможность клиентам продавать излишки генерации. Это можно сделать так:
- согласовав присоединение станции с оператором системы распределения;
- установив счетчики генерации;
- подписав сделку купли-продажи с Yasno.
"Если вы захотите зарабатывать на солнечной электростанции и продавать излишки, мы отдельно заключим договор купли-продажи", — пояснил гендиректор.
Все желающие могут оставлять заявки на сайте. Там есть калькулятор с ориентировочной ценой.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине за последний год выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.
Также мы сообщали, что из-за повышения тарифов на электрическую энергию увеличится размер субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги. Большие суммы получат все домохозяйства, имеющие на них право.
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