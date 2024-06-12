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Yasno предлагает украинцам СЭС и покупку "лишнего" электричества — как заработать

12 июня 2024 22:55
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков
Солнечные электростанции от Yasno — украинцы смогут продавать генерацию
Установка солнечных электростанций. Фото: solar-electro.
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Геннадий Ермаков

В энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально во время кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку украинцам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.

О такой услуге рассказал гендиректор компании Сергей Коваленко.

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Подробнее об установке СЭС под ключ

Он рассказал, что украинцы столкнулись со сложной ситуацией в энергетике, которую быстро решить сложно. Для этого нужно всем приложить усилия, чтобы пройти зимний период как можно спокойнее.

В связи с этим уместно воспользоваться продуктом от Yasno "Солнце под ключ", установив у себя солнечные электростанции.

Коваленко заметил, что пока компания сосредоточена преимущественно на бизнесах по установке СЭС, однако поступают и предложения от бытовых потребителей.

В рамках реализации программы Yasno полностью примет все вопросы, связанные с установкой солнечных электростанций. А именно:

  • техническая разработка;
  • подбор оборудования;
  • организация монтажных работ;
  • ввод станции в эксплуатацию.

В частности, украинцам предложат на выбор три станции:

  • автономная — обеспечит свет во время отключений и экономит электричество;
  • гибридная — будет иметь преимущества автономной, а также позволит продавать излишки электроэнергии;
  • сетевая — позволит продавать и экономить электричество.

 

электроэнергия СЭС
Источник: Yasno

Как зарабатывать на выработке электричества СЭС

Таким образом, компания дает возможность клиентам продавать излишки генерации. Это можно сделать так:

  • согласовав присоединение станции с оператором системы распределения;
  • установив счетчики генерации;
  • подписав сделку купли-продажи с Yasno.

"Если вы захотите зарабатывать на солнечной электростанции и продавать излишки, мы отдельно заключим договор купли-продажи", — пояснил гендиректор.

Все желающие могут оставлять заявки на сайте. Там есть калькулятор с ориентировочной ценой.

 

СЭС Ясно
Источник: Yasno

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.

Также мы сообщали, что из-за повышения тарифов на электрическую энергию увеличится размер субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги. Большие суммы получат все домохозяйства, имеющие на них право.

сфера энергетики
YASNO
электроэнергия
солнечные электростанции

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