Солнечные электростанции от Yasno — украинцы смогут продавать генерацию

Установка солнечных электростанций. Фото: solar-electro.

В энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально во время кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку украинцам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.

О такой услуге рассказал гендиректор компании Сергей Коваленко.

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Он рассказал, что украинцы столкнулись со сложной ситуацией в энергетике, которую быстро решить сложно. Для этого нужно всем приложить усилия, чтобы пройти зимний период как можно спокойнее.

В связи с этим уместно воспользоваться продуктом от Yasno "Солнце под ключ", установив у себя солнечные электростанции.

Коваленко заметил, что пока компания сосредоточена преимущественно на бизнесах по установке СЭС, однако поступают и предложения от бытовых потребителей.

В рамках реализации программы Yasno полностью примет все вопросы, связанные с установкой солнечных электростанций. А именно:

техническая разработка;

подбор оборудования;

организация монтажных работ;

ввод станции в эксплуатацию.

В частности, украинцам предложат на выбор три станции:

автономная — обеспечит свет во время отключений и экономит электричество;

гибридная — будет иметь преимущества автономной, а также позволит продавать излишки электроэнергии;

сетевая — позволит продавать и экономить электричество.

Источник: Yasno

Как зарабатывать на выработке электричества СЭС

Таким образом, компания дает возможность клиентам продавать излишки генерации. Это можно сделать так:

согласовав присоединение станции с оператором системы распределения;

установив счетчики генерации;

подписав сделку купли-продажи с Yasno .

"Если вы захотите зарабатывать на солнечной электростанции и продавать излишки, мы отдельно заключим договор купли-продажи", — пояснил гендиректор.

Все желающие могут оставлять заявки на сайте. Там есть калькулятор с ориентировочной ценой.

Источник: Yasno

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за последний год выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость повысилась с мая 2023 по май 2024 года на 13%.

Также мы сообщали, что из-за повышения тарифов на электрическую энергию увеличится размер субсидий и льгот на жилищно-коммунальные услуги. Большие суммы получат все домохозяйства, имеющие на них право.