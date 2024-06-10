Як відключення світла в Україні у 2024 році вплинули на ціни на EcoFlow та інші зарядні станції

Зарядна станція EcoFlow. Фото: shopify.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В українських містах знову почались відключення електрики. Останні дні ситуація з енергопостачанням виявилась вкрай складною, а експерти попереджають, що планові відключення світла в Україні будуть тривалими та закликають готуватися до складного періоду. Підготуватись до тривалих відключень світла цілком реально, але це задоволення не з дешевих. Особливо якщо ви плануєте купувати зарядну станцію, вартість яких є досить високою.

Новини.LIVE розповідають, як вибрати зарядну станцію та підготуватись до блекаутів, а також як змінились ціни на зарядні станції в Україні.

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Яка ситуація в енергетиці України

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що цього тижня в Україні очікується складна ситуація з електрикою. За його словами, з початку червня ситуація в енергосистемі країни погіршилася через кілька факторів, таких як висока температура, атаки з боку Росії та скорочення обсягів доступної генерації.

"Є декілька факторів. Перш за все, це досить висока температура, яка супроводжується збільшенням споживання електроенергії. Також остання атака ворога на теплові й гідроелектростанції зменшила і без того невеликі обсяги генерації, які зараз працюють в енергосистемі і яких й до того було недостатньо", — сказав Кудрицький.

Він також додав, що хмарна погода призвела до зниження генерації на сонячних електростанціях, а на атомних електростанціях продовжується плановий ремонт.

"Ситуація цього тижня буде складною. Єдине – на вихідних споживання впаде. Це завжди відбувається так, це постійний тренд. Тому на вихідних буде трохи легше", — додав Кудрицький.

При цьому, у вівторок, 4 червня, для подолання дефіциту в енергосистемі, було активовано аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії та Польщі. Також, через перевищення лімітів споживання були застосовані спеціальні графіки аварійних відключень для всіх категорій споживачів у Донецькій, Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Івано-Франківській, Рівненській, Закарпатській, Тернопільській, Вінницькій та Харківській областях.

На проблеми в українській енергосистемі звернули увагу навіть західні ЗМІ. Як зазначили у Financial Times, атаки Росії на енергосистему України, ймовірно, призведуть до того, що наступної зими українцям доведеться жити в холоді та темряві.

Один з українських чиновників, який побажав залишитися анонімним, повідомив виданню, що остання атака Росії на енергетику була "руйнівною". За його словами, 1 червня російські обстріли завдали значної шкоди енергетичним об'єктам у п'яти регіонах, внаслідок чого Україна втратила 1,2 ГВт електроенергії.

Ще один посадовець зазначив, що, ймовірно, до зими українці будуть змушені проводити значну частину свого дня без електрики.

"Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві", — додав він.

Щоправда, у Міненерго розкритикували статтю Financial Times. Там заявили, що вона "має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії". Крім того, у Міністерстві були незадоволені наявністю в матеріалі "анонімного" джерела. Там зазначили, що його прогноз, що українцям доведеться жити в холоді та темряві спрямований на поширення страху та паніки серед населення.

Міністерство також висловило невдоволення тим, що у статті змішуються правдиві та хибні дані, а також використовуються емоційні звернення до читача. У зв'язку із цим відомство рекомендувало покладатися на офіційні джерела інформації.

Як вибрати зарядну станцію

Нещодавно опублікував Telegram-канал UA War Infographics опублікував інструкцію з підбору зарядної станції, яку розробив спільно з Yasno. Згідно з нею слід помножити потужність приладів, які потрібно під'єднати до зарядної станції, на кількість годин їхньої роботи. Так ви дізнаєтесь необхідну мінімальну ємність зарядної станції.

Як вибрати зарядну станцію (інфографіка). Джерело: UA War Infographics

Також важливо враховувати потужність електричних пристроїв. Наприклад, Wi-Fi роутер зможе працювати від малопотужної станції 50 годин, а від високопотужної – 202 години. Однак підключати до такої станції пральну машину, кондиціонер або фен не рекомендується, оскільки вона не зможе впоратися з цими приладами.

Крім того, експерти зазначають, що важливо також правильно підійти до вибору типу акумулятора на якому працює зарядна станція. Батареї зарядних станцій бувають двох типів: Li-Ion (літій іон) та LiFePO4 (літій-залізофосфат).

Принципи їхньої зарядки та розряду однакові, але є кілька ключових відмінностей. Ці типи батарей відрізняються щільністю енергії, яку можуть зберігати. Наприклад, типова літієво-іонна батарея може зберігати від 100 до 250 Вт-год на один кілограм, тоді як літій-залізофосфатна батарея — від 90 до 120 Вт-год. Тобто зарядна станція з літієво-іонним акумулятором буде легшою.

З іншого боку, літій-залізофосфатні батареї дозволяють використовувати потужніші зарядні пристрої, менш схильні до саморозряду і більш довговічні. Однак вони й коштують дорожче.

Спеціалісти рекомендують купувати зарядну станцію, яка буде мати певний запас потужності при повному навантажені Ось кілька середніх значень потужності домашніх приладів:

електрочайник — 2 кВт;

праска — 2 кВт;

порохотяг — 1.2 кВт;

пральна машинка — 1 кВт;

електрообігрівач — 1 кВт;

фен — 1 кВт;

мікрохвильова піч — 1 кВт;

холодильник — 0,3 кВт;

телевізор — 0,2 кВт.

Як змінились ціни на зарядні станції в Україні

Зміну цін на зарядні станції ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline.ua. Для порівняння вартості ми вибрали 10 найпопулярніших зарядних станцій за даними сервісу та порівняли ціни на них зараз та на початку весни.

Порівняння цін на зарядні станції в Україні. Інфографіка

EcoFlow DELTA 2

У списку зарядних станцій лідирує EcoFlow DELTA 2 з ємністю 1024 Вт-год та номінальною потужністю 1800 Вт. Нині її середня ціна становить 45 417 грн. При цьому на початку березня вона коштувала значно дешевше — 38 380 грн. EcoFlow DELTA 2 здорожчала на 18%.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow DELTA 2. Фото: hotline.ua

EcoFlow DELTA Max 2000

Наступна за популярністю — EcoFlow DELTA Max 2000. Зарядна станція має ємність 2016 Вт-год та номінальну потужність 2400 Вт. Ця модель, як і попередня також трохи зросла в ціні. Що правда всього на 2% На початку березня вона коштувала в середньому 52 805 грн. Наразі EcoFlow DELTA Max 2000 коштує 53 841 грн.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow DELTA Max 2000. Фото: hotline.ua

EcoFlow RIVER 2 Pro

Ще одна модель EcoFlow у нашому списку. EcoFlow RIVER 2 Pro має ємність 786 Вт-год та номінальну потужність 800 Вт. Ця зарядна станція здорожчала майже на 7%. У березні її ціна дорівнювала 28 253 грн, зараз вона продається в середньому за 30 187 грн.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow RIVER 2 Pro. Фото: hotline.ua

EcoFlow RIVER 2

Ще одна модель від EcoFlow. Вона має ємність 256 Вт-год та номінальну потужність 300 Вт. Це перша модель, яка за березня втратила в ціні. Її вартість знизилась на 2%. На початку березня EcoFlow RIVER 2 коштувала 10 979 грн, зараз середня ціна на цю зарядну станцію дорівнює 10 674 грн.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow RIVER 2. Фото: hotline.ua

BLUETTI EB3A

Перша в нашому списку модель не від EcoFlow. Наразі середня ціна BLUETTI EB3A, ємністю 268 Вт-год та номінальною потужністю 600 Вт, дорівнює 12 580 грн. На початку березня ця модель в середньому коштувала 8 998 грн. Таким чином BLUETTI EB3A Portable Power Station здорожчала майже на 40%.

Ціни на зарядну станцію BLUETTI EB3A. Фото: hotline.ua

EcoFlow DELTA Pro

Найдорожча станція з нашого списку. EcoFlow DELTA Pro має ємність 256 Вт-год та номінальну потужність 300 Вт. На початку березня ціна такої станції дорівнювала 100 420 грн. Зараз вона в середньому продається за 105 613 грн. Таким чином здорожчання склало більше ніж 5%.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow DELTA Pro. Фото: hotline.ua

EcoFlow RIVER 2 Max

RIVER 2 Max має ємність 512 Вт-год та потужність 500 Вт. Навесні вона коштувала 20 972 грн. Зараз ця станція коштує в середньому 21 595. Таким чином вона подорожчала на майже на 3%.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow RIVER 2 Max. Фото: hotline.ua

Anker 757 PowerHouse

Перша і єдина модель Anker у нашому списку. 757 PowerHouse має ємність 1229 Вт-год та потужність 1500 Вт. Ціни на цю зарядну станцію з початку весни зросли на 19%. У березні вона коштувала в середньому 37 441 грн. Зараз ціна на 757 PowerHouse дорівнює 44 568 грн.

Ціни на зарядну станцію Anker 757 PowerHouse. Фото: hotline.ua

BLUETTI AC70P

Ще одна модель BLUETTI з ємністю 864 Вт-год та номінальною потужністю 1000 Вт. На початку березня BLUETTI AC70P коштувала 22 924 грн. Наразі її ціна дорівнює 27 146 грн. Ця зарядна станція здорожчала на більш ніж 18%.

Ціни на зарядну станцію BLUETTI AC70P. Фото: hotline.ua

BLUETTI PowerOak EB70

Остання зарядна станція у нашому списку. BLUETTI PowerOak EB70, з ємністю 1024 Вт-год та номінальною потужністю 1800 Вт, наразі в середньому коштує 26 574. Навесні її ціна складала 20 833 грн. Таким чином BLUETTI PowerOak EB70 здорожчала на більш ніж 27%.

Ціни на зарядну станцію BLUETTI PowerOak EB70. Фото: hotline.ua

Нагадаємо, про дієві лайфхаки для виживання у темряві. Вони підготують вас до нових блекаутів та навчать виживати під час довготривалих відключень електрики.

Також ми писали в якому стані енергетика України сьогодні та що буде взимку. Відновлення енергетичної інфраструктури країни потребує грошей та часу, і ніхто гарантує, що не буде нових влучань по електростанціях.