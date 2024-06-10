Как отключение света в Украине в 2024 году повлияли на цены на EcoFlow и другие зарядные станции

Зарядная станция EcoFlow. Фото: shopify.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В украинских городах снова начались отключения электричества. Последние дни ситуация с энергоснабжением оказалась очень сложной, а эксперты предупреждают, что плановые отключения света в Украине будут длительными и призывают готовиться к сложному периоду. Подготовиться к длительным отключениям света вполне реально, но это удовольствие не из дешевых. Особенно если вы планируете покупать зарядную станцию, стоимость которых достаточно высока.

Новини.LIVE рассказывают, как выбрать зарядную станцию и подготовиться к блэкаутам, а также как изменились цены на зарядные станции в Украине.

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Какая ситуация в энергетике Украины

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что на этой неделе в Украине ожидается сложная ситуация с электричеством. По его словам, с начала июня ситуация в энергосистеме страны ухудшилась из-за нескольких факторов, таких как высокая температура, атаки со стороны России и сокращение объемов доступной генерации.

"Есть несколько факторов. Прежде всего, это достаточно высокая температура, сопровождающаяся увеличением потребления электроэнергии. Также последняя атака врага на тепловые и гидроэлектростанции уменьшила и без того небольшие объемы генерации, которые сейчас работают в энергосистеме и которых и до этого было недостаточно", — сказал Кудрицкий.

Он также добавил, что облачная погода привела к снижению поколения на солнечных электростанциях, а на атомных электростанциях продолжается плановый ремонт.

"Ситуация на этой неделе будет сложной. Единственное — на выходных потребление упадет. Это всегда происходит так, это постоянный тренд. Поэтому на выходных будет немного легче", — добавил Кудрицкий.

При этом, во вторник, 4 июня, для преодоления дефицита в энергосистеме, были активированы аварийные поставки электроэнергии из энергосистем Румынии и Польши. Из-за превышения лимитов потребления также были применены специальные графики аварийных отключений для всех категорий потребителей в Донецкой, Николаевской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Ровенской, Закарпатской, Тернопольской, Винницкой и Харьковской областях.

На проблемы в украинской энергосистеме обратили внимание даже западные СМИ. Как отметили в Financial Times, атаки России на энергосистему Украины, вероятно, приведут к тому, что в следующую зиму украинцам придется жить в холоде и темноте.

Один из украинских чиновников, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, что последняя атака России на энергетику была "разрушительной". По его словам, 1 июня российские обстрелы нанесли значительный ущерб энергетическим объектам в пяти регионах, в результате чего Украина потеряла 1,2 ГВт электроэнергии.

Еще одно чиновник отметил, что, вероятно, к зиме украинцы будут вынуждены проводить значительную часть своего дня без электричества.

"Мы должны подготовиться к жизни в холоде и тьме", — добавил он.

Правда, в Минэнерго подвергли критике статью Financial Times. Там заявили, что она "имеет признаки дезинформации и ИПСО в интересах России". Кроме того, в Министерстве были недовольны наличием в материале "анонимного" источника. Там отметили, что его прогноз, что украинцам придется жить в холоде и темноте, направлен на распространение страха и паники среди населения.

Министерство также выразило недовольство тем, что в статье смешиваются правдивые и ложные данные, а также используются эмоциональные обращения к читателю. В этой связи ведомство рекомендовало полагаться на официальные источники информации.

Как выбрать зарядную станцию

Недавно опубликованный Telegram-канал UA War Infographics опубликовал инструкцию по подбору зарядной станции, которую разработал совместно с Yasno. Согласно ему следует умножить мощность приборов, которые нужно подключить к зарядной станции, на количество часов их работы. Так вы узнаете необходимую минимальную емкость зарядной станции.

Как выбрать зарядную станцию (инфографика) Источник: UA War Infographics

Также важно учитывать мощность электрических устройств. К примеру, Wi-Fi роутер сможет работать от маломощной станции 50 часов, а от высокомощной – 202 часа. Однако подключать к такой станции стиральную машину, кондиционер или фен не рекомендуется, поскольку она не сможет справиться с этими приборами.

Кроме того, эксперты отмечают, что важно также правильно подойти к выбору типа аккумулятора, на котором работает зарядная станция. Батареи зарядных станций бывают двух типов: Li-Ion (литий-ион) и LiFePO4 (литий-железофосфат).

Принципы их зарядки и разряда одинаковы, но есть несколько ключевых отличий. Эти типы батарей отличаются плотностью энергии, которую могут хранить. Например, типичная литиево-ионная батарея может хранить от 100 до 250 Вт-ч на один килограмм, тогда как литий-железофосфатная батарея от 90 до 120 Вт-ч. То есть зарядная станция с литиево-ионным аккумулятором будет легче.

С другой стороны, литий-железофосфатные батареи позволяют использовать более мощные зарядные устройства, менее склонные к саморазряду и более долговечные. Однако они и стоят дороже.

Специалисты рекомендуют покупать зарядную станцию, которая будет иметь определенный запас мощности при полной нагрузке. Вот несколько средних значений мощности домашних приборов:

электрочайник – 2 кВт;

утюг - 2 кВт;

пылесос - 1.2 кВт;

стиральная машинка - 1 кВт;

электрообогреватель - 1 кВт;

фен - 1 кВт;

микроволновая печь – 1 кВт;

холодильник – 0,3 кВт;

телевизор - 0,2 кВт.

Как изменились цены на зарядные станции в Украине

Изменения в ценах на зарядные станции мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости — Hotline.ua. Для сравнения стоимости мы выбрали 10 самых популярных зарядных станций по данным сервиса и сравнили цены на них сейчас и в начале весны.

Сравнение цен на зарядные станции в Украине. Инфографика

EcoFlow DELTA 2

В списке зарядных станций лидирует EcoFlow DELTA 2 с емкостью 1024 Вт-ч и номинальной мощностью 1800 Вт. В настоящее время ее средняя цена составляет 45417 грн. При этом в начале марта она стоила значительно дешевле — 38 380 грн. EcoFlow DELTA 2 подорожала на 18%.

Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA 2. Фото: hotline.ua

EcoFlow DELTA Max 2000

Следующая по популярности — EcoFlow DELTA Max 2000. Зарядная станция имеет емкость 2016 Вт-ч и номинальную мощность 2400 Вт. Эта модель, как и предыдущая, также немного выросла в цене. Что правда всего на 2%. В начале марта она стоила в среднем 52 805 грн. Пока EcoFlow DELTA Max 2000 стоит 53 841 грн.

Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA Max 2000. Фото: hotline.ua

EcoFlow RIVER 2 Pro

Еще одна модель EcoFlow в нашем списке. EcoFlow RIVER 2 Pro имеет емкость 786 Вт-ч и номинальную мощность 800 Вт. Эта зарядная станция подорожала почти на 7%. В марте ее цена была равна 28 253 грн, сейчас она продается в среднем за 30 187 грн.

Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 Pro. Фото: hotline.ua

EcoFlow RIVER 2

Еще одна модель от EcoFlow. Она имеет емкость 256 Вт-ч и номинальную мощность 300 Вт. Это первая модель, которая за март потеряла в цене. Ее стоимость снизилась на 2%. В начале марта EcoFlow RIVER 2 стоила 10 979 грн, сейчас средняя цена на эту зарядную станцию равна 10 674 грн.

Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2. Фото: hotline.ua

BLUETTI EB3A

Первая в нашем списке модель от EcoFlow. В настоящее время средняя цена BLUETTI EB3A, емкостью 268 Вт-ч и номинальной мощностью 600 Вт, равна 12 580 грн. В начале марта эта модель в среднем стоила 8 998 грн. Таким образом BLUETTI EB3A Portable Power Station подорожала почти на 40%.

Цены на зарядную станцию BLUETTI EB3A. Фото: hotline.ua

EcoFlow DELTA Pro

Самая дорогая станция из нашего списка. EcoFlow DELTA Pro имеет емкость 256 Вт-ч и номинальную мощность 300 Вт. В начале марта цена такой станции была равна 100 420 грн. Сейчас она в среднем продается по 105 613 грн. Таким образом, подорожание составило более 5%.

Цены на зарядную станцию EcoFlow DELTA Pro. Фото: hotline.ua

EcoFlow RIVER 2 Max

RIVER 2 Max имеет емкость 512 Вт-ч и мощность 500 Вт. Весной она стоила 20972 грн. Сейчас эта станция стоит в среднем 21 595. Таким образом она подорожала почти на 3%.

Цены на зарядную станцию EcoFlow RIVER 2 Max. Фото: hotline.ua

Anker 757 PowerHouse

Первая и единственная модель Anker в нашем списке. 757 PowerHouse имеет емкость 1229 Вт-ч и мощность 1500 Вт. Цены на эту зарядную станцию с начала весны выросли на 19%. В марте она стоила в среднем 37 441 грн. Сейчас цена на 757 PowerHouse равна 44 568 грн.

Цены на зарядную станцию Anker 757 PowerHouse. Фото: hotline.ua

BLUETTI AC70P

Еще одна модель BLUETTI с емкостью 864 Вт-ч и номинальной мощностью 1000 Вт. В начале марта BLUETTI AC70P стоила 22 924 грн. Теперь ее цена равна 27 146 грн. Эта зарядная станция подорожала более чем на 18%.

Цены на зарядную станцию BLUETTI AC70P. Фото: hotline.ua

BLUETTI PowerOak EB70

Последняя зарядная станция в нашем списке. BLUETTI PowerOak EB70, с емкостью 1024 Вт-ч и номинальной мощностью 1800 Вт, в настоящее время в среднем стоит 26 574. Весной ее цена составляла 20 833 грн. Таким образом, BLUETTI PowerOak EB70 подорожала на более чем 27%.

Цены на зарядную станцию BLUETTI PowerOak EB70. Фото: hotline.ua

Напомним, о действенных лайфхаках для выживания в темноте. Они подготовят вас к новым блекаутам и научат выживать во время длительных отключений электричества.

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