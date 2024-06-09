На сході України 8 червня відключалося енергогенеруюче підприємство

Енергетики. Фото: Суспільне

Від енергосистеми України у суботу, 8 червня, відключилося одне з енергогенерувальних підприємств. Наразі причини інциденту невідомі.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго у неділю, 9 червня.

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Так, учора вдень у східному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія.

Водночас від української енергосистеми тимчасово відключалось енергогенерувальне підприємство — без втрати живлення власних потреб.

В Міненерго додали, що причини відключення наразі з’ясовуються.

Скриншот допису Міненерго

Скриншот допису Міненерго

Нагадаємо, 8 червня на одній з українських атомних електростанцій АЕС після планового ремонту провели успішний запуск ядерного реактора. Апарат збільшить енергосистему України на 1000 МВт потужності.

Також ми писали, що 9 червня в Укренерго скасували відключення світла по всій території України.