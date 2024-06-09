На сході України 8 червня відключалося енергогенеруюче підприємство

Вчора в Україні відключалося енергогенеруюче підприємство, — Міненерго
Від енергосистеми України у суботу, 8 червня, відключилося одне з енергогенерувальних підприємств. Наразі причини інциденту невідомі.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго у неділю, 9 червня.
Відключення генерації від енергосистеми
Так, учора вдень у східному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія.
Водночас від української енергосистеми тимчасово відключалось енергогенерувальне підприємство — без втрати живлення власних потреб.
В Міненерго додали, що причини відключення наразі з’ясовуються.
Нагадаємо, 8 червня на одній з українських атомних електростанцій АЕС після планового ремонту провели успішний запуск ядерного реактора. Апарат збільшить енергосистему України на 1000 МВт потужності.
Також ми писали, що 9 червня в Укренерго скасували відключення світла по всій території України.
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