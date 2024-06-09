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Вчера в Украине отключалось энергогенерирующее предприятие, — Минэнерго

9 июня 2024 14:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На востоке Украины 8 июня отключалось энергогенерирующее предприятие
Энергетики. Фото: Суспільне
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

От энергосистемы Украины в субботу, 8 июня, отключилось одно из энергогенерирующих предприятий. Сейчас причины инцидента неизвестны.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в воскресенье, 9 июня.

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Так, вчера днем в восточном регионе по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия.

В то же время от украинской энергосистемы временно отключалось энергогенерирующее предприятие без потери питания собственных потребностей.

В Минэнерго добавили, что причины отключения выясняются.

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Скриншот поста Минэнерго
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Скриншот поста Минэнерго

Напомним, 8 июня на одной из украинских атомных электростанций АЭС после планового ремонта был проведен успешный запуск ядерного реактора. Аппарат увеличит энергосистему Украины на 1000 МВт мощности.

Также мы писали, что 9 июня в "Укрэнерго" отменили отключение света по всей территории Украины.

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свет
электроэнергия
энергосистема
Минэнерго

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