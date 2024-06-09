На востоке Украины 8 июня отключалось энергогенерирующее предприятие

Вчера в Украине отключалось энергогенерирующее предприятие, — Минэнерго
От энергосистемы Украины в субботу, 8 июня, отключилось одно из энергогенерирующих предприятий. Сейчас причины инцидента неизвестны.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго в воскресенье, 9 июня.
Отключение генерации от энергосистемы
Так, вчера днем в восточном регионе по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия.
В то же время от украинской энергосистемы временно отключалось энергогенерирующее предприятие без потери питания собственных потребностей.
В Минэнерго добавили, что причины отключения выясняются.
Напомним, 8 июня на одной из украинских атомных электростанций АЭС после планового ремонта был проведен успешный запуск ядерного реактора. Аппарат увеличит энергосистему Украины на 1000 МВт мощности.
Также мы писали, что 9 июня в "Укрэнерго" отменили отключение света по всей территории Украины.
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