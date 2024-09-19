В ООН спрогнозували, скільки часу на добу не буде світла в Україні взимку

Українці можуть бути без світла до 18 годин на добу — в ООН дали прогноз на зиму
В Організації Об'єднаних Націй вважають, що в Україні взимку буде надскладна ситуація зі світлом. Так, електроенергії може не бути 4-18 годин на добу.
Про це йдеться на сайті ООН у четвер, 19 вересня.
Прогнози щодо ситуації в енергосистемі взимку
Російські атаки становлять загрозу для водопостачання, систем каналізації, санітарії, опалення та гарячого водопостачання України. На думку моніторингової місії ООН, це негативно позначиться також і на громадській охороні здоров'я, освіті та економіці загалом.
"Без аварійного електропостачання мільйони міських мешканців можуть залишитися без тепла", — йдеться у повідомленні.
У матеріалі зазначається, що цього літа другою причиною виїзду українців за кордон були проблеми з енергетикою. Водночас в ООН наголосили, що пошкодження або знищення енергетичної інфраструктури порушують основоположні принципи міжнародного гуманітарного права.
Відомо, що комісія побувала на семи електростанціях, які були пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських обстрілів.
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