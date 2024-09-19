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Українці можуть бути без світла до 18 годин на добу — в ООН дали прогноз на зиму

19 вересня 2024 12:32
Євгенія Брюховецька - редактор
В ООН спрогнозували, скільки часу на добу не буде світла в Україні взимку
Енергетик. Ілюстративне фото: Семен Станіславський/NV
Євгенія Брюховецька - редактор

В Організації Об'єднаних Націй вважають, що в Україні взимку буде надскладна ситуація зі світлом. Так, електроенергії може не бути 4-18 годин на добу.

Про це йдеться на сайті ООН у четвер, 19 вересня.

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Російські атаки становлять загрозу для водопостачання, систем каналізації, санітарії, опалення та гарячого водопостачання України. На думку моніторингової місії ООН, це негативно позначиться також і на громадській охороні здоров'я, освіті та економіці загалом.

"Без аварійного електропостачання мільйони міських мешканців можуть залишитися без тепла", — йдеться у повідомленні.

У матеріалі зазначається, що цього літа другою причиною виїзду українців за кордон були проблеми з енергетикою. Водночас в ООН наголосили, що пошкодження або знищення енергетичної інфраструктури порушують основоположні принципи міжнародного гуманітарного права.

Відомо, що комісія побувала на семи електростанціях, які були пошкоджені чи зруйновані внаслідок російських обстрілів. 

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