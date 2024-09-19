В ООН спрогнозировали, сколько времени в сутки не будет света в Украине зимой

Энергетик. Иллюстративное фото: Семен Станиславский/NV

В Организации Объединенных Наций считают, что в Украине зимой будет сложная ситуация со светом. Так, электроэнергии может не быть 4-18 часов в сутки.

Об этом говорится на сайте ООН в четверг, 19 сентября.

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Российские атаки представляют угрозу для водоснабжения, систем канализации, санитарии, отопления и горячего водоснабжения Украины. По мнению мониторинговой миссии ООН, это негативно отразится также и на общественном здравоохранении, образовании и экономике в целом.

"Без аварийного электроснабжения миллионы городских жителей могут остаться без тепла", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что этим летом второй причиной выезда украинцев за границу были проблемы с энергетикой. В то же время в ООН подчеркнули, что повреждение или уничтожение энергетической инфраструктуры нарушают основополагающие принципы международного гуманитарного права.

Известно, что комиссия побывала на семи электростанциях, поврежденных или разрушенных в результате российских обстрелов.