Укренерго розповіли про графіки на 8 червня

Енергетики лагодять лінії електропередач. Фото: Херсонська ОВА

В Україні у суботу, 8 червня, графіки відключень електроенергії перестануть бути цілодобовими. Поліпшення пов'язане із завершенням ремонту одного з атомних блоків.

Про це повідомили в Укренерго.

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Графіки відключень 8 червня

Ліміти на споживання струму вводяться тільки вночі з 00:00 до 05:00 та ввечері з 16:00 до 24:00. Саме в ці часові межі діятимуть погодинні відключення, точний графік яких публікують обленерго у кожному регіоні.

"Маємо обнадійливі новини... Один з атомних блоків вийшов з планового ремонту, також починає діяти більш справедлива система розподілу обмежень по регіонах", — додали в енергокомпанії ДТЕК.

Графіки відключень на 8 червня. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок російських атак Україна втратила понад 70% свого енергетичного комплексу. Голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков закликав не довіряти пресслужбі Міністерства енергетики, яка применшує руйнування енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями.