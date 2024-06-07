Укрэнерго рассказали о графиках на 8 июня

Энергетики чинят линии электропередач. Фото: Херсонская ОВА

В Украине в субботу, 8 июня, графики отключений электроэнергии перестанут быть круглосуточными. Улучшение связано с завершением ремонта одного из атомных блоков.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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Графики отключений 8 июня

Лимиты на потребление тока вводятся только ночью с 00:00 до 05:00 и вечером с 16:00 до 24:00. Именно в эти временные пределы будут действовать повременные отключения, точный график которых публикуют облэнерго в каждом регионе.

"У нас есть обнадеживающие новости... Один из атомных блоков вышел из планового ремонта, также начинает действовать более справедливая система распределения ограничений по регионам", — добавили в энергокомпании ДТЭК.

Графика отключений на 8 июня. Фото: скриншот

Напомним, в результате российских атак Украина потеряла более 70% своего энергетического комплекса. Председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков призвал не доверять пресс-службе Министерства энергетики, которая умаляет разрушение энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блэкаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блэкауты с контролируемыми отключениями.