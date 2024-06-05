У деяких областях України застосували аварійні відключення світла — перелік
В Україні у середу, 5 травня, застосували аварійні відключення електроенергії. Йдеться про 12 областей.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Аварійні відключення світла
Через перевищення лімітів споживання з 20:40 Укренерго застосувало аварійні відключення у таких областях:
- Харківській;
- Сумській;
- Київській;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Івано-Франківській;
- Рівненській;
- Волинській;
- Львівській;
- Одеській;
- Запорізькій;
- Кіровоградській.
До того ж можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.
"Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, чому під час відключення електроенергії в українців зникає доступ до мобільного зв'язку. Основною причиною цього явища є перевантаження мереж мобільних операторів.
Також дефіцит в енергосистемі України катастрофічний, саме тому продовжуватимуть застосовувати відключення абонентів від електроенергії. Термін таких відключень може збільшуватися — від чотирьох годин і довше.
Читайте Новини.LIVE!