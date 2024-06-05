У деяких областях України застосували аварійні відключення світла — перелік

Жінка за ноутбуком під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 5 травня, застосували аварійні відключення електроенергії. Йдеться про 12 областей.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Через перевищення лімітів споживання з 20:40 Укренерго застосувало аварійні відключення у таких областях:

Харківській;

Сумській;

Київській;

Черкаській;

Чернігівській;

Івано-Франківській;

Рівненській;

Волинській;

Львівській;

Одеській;

Запорізькій;

Кіровоградській.

До того ж можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури.

"Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації України пояснили, чому під час відключення електроенергії в українців зникає доступ до мобільного зв'язку. Основною причиною цього явища є перевантаження мереж мобільних операторів.

Також дефіцит в енергосистемі України катастрофічний, саме тому продовжуватимуть застосовувати відключення абонентів від електроенергії. Термін таких відключень може збільшуватися — від чотирьох годин і довше.