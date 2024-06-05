В некоторых областях Украины применили аварийные отключения света — перечень
В Украине в среду, 5 мая, применили аварийные отключения электроэнергии. Речь идет о 12 областях.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Аварийные отключения света
Из-за превышения лимитов потребления с 20:40 Укрэнерго применило аварийные отключения в следующих областях:
- Харьковской;
- Сумской;
- Киевской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Ивано-Франковский;
- Ровенской;
- Волынской;
- Львовской;
- Одесской;
- Запорожский;
- Кировоградской.
К тому же возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
"Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления", — говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, почему при отключении электроэнергии у украинцев исчезает доступ к мобильной связи. Основной причиной этого явления является перегрузка сетей мобильных операторов.
Также дефицит в энергосистеме Украины катастрофичен, поэтому будут продолжать применять отключение абонентов от электроэнергии. Срок таких отключений может увеличиваться — от четырех часов и дольше.
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