В некоторых областях Украины применили аварийные отключения света — перечень

Женщина за ноутбуком во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 5 мая, применили аварийные отключения электроэнергии. Речь идет о 12 областях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Аварийные отключения света

Из-за превышения лимитов потребления с 20:40 Укрэнерго применило аварийные отключения в следующих областях:

Харьковской;

Сумской;

Киевской;

Черкасской;

Черниговской;

Ивано-Франковский;

Ровенской;

Волынской;

Львовской;

Одесской;

Запорожский;

Кировоградской.

К тому же возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

"Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления", — говорится в сообщении.

Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, почему при отключении электроэнергии у украинцев исчезает доступ к мобильной связи. Основной причиной этого явления является перегрузка сетей мобильных операторов.

Также дефицит в энергосистеме Украины катастрофичен, поэтому будут продолжать применять отключение абонентов от электроэнергии. Срок таких отключений может увеличиваться — от четырех часов и дольше.