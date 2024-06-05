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В некоторых областях Украины применили аварийные отключения света — перечень

5 июня 2024 22:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В некоторых областях Украины применили аварийные отключения света — перечень
Женщина за ноутбуком во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине в среду, 5 мая, применили аварийные отключения электроэнергии. Речь идет о 12 областях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Аварийные отключения света

Из-за превышения лимитов потребления с 20:40 Укрэнерго применило аварийные отключения в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Киевской;
  • Черкасской;
  • Черниговской;
  • Ивано-Франковский;
  • Ровенской;
  • Волынской;
  • Львовской;
  • Одесской;
  • Запорожский;
  • Кировоградской.

К тому же возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

"Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления", — говорится в сообщении.

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Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации Украины объяснили, почему при отключении электроэнергии у украинцев исчезает доступ к мобильной связи. Основной причиной этого явления является перегрузка сетей мобильных операторов.

Также дефицит в энергосистеме Украины катастрофичен, поэтому будут продолжать применять отключение абонентов от электроэнергии. Срок таких отключений может увеличиваться — от четырех часов и дольше.

Украина
сфера энергетики
электроэнергия
украинцы
энергосистема

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