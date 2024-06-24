Тарифы на электричество — в правительстве предупредили об угрозах для цен

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

У украинского правительства нет планов относительно нового этапа повышения тарифов на электроэнергию. Цена с 1 июня 2024 года установлена на год, однако угрозы со стороны противника по поводу новых ударов по объектам энергетики остаются.

Об этом сообщил глава Министерства энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Угрозы для повышения тарифов

Как отметил чиновник, в сети распространяется информация о том, что повышение тарифов на электроэнергию с июня якобы было лишь первым этапом, а во время второго — цена может достичь рыночных около 8 грн/кВт-час.

Галущенко заметил, что соответствующее решение принимает правительство. Согласно последнему постановлению, цену установили на один год.

В то же время он не смог сказать утвердительно, что цену не будут пересматривать, заявив, что во время военного положения давать столь продолжительные прогнозы — непрофессионально. Министр отметил, что следует помнить о том, что сфера энергетики для противника является второй ключевой целью после украинской армии.

"Это неправда. Любое решение о тарифе принимается правительством, и оно имеет срок действия. Сейчас, если вы посмотрите на это решение, то оно было принято на год. Когда будет повышение? Через год? Давайте доживем до следующего месяца, потом проживем зиму, например", — подчеркнул министр.

Новые цены на свет с 1 июня

В связи с усилением российских ракетных обстрелов энергоинфраструктуры остро встал вопрос повышения цен на электричество. В результате власти приняли новые цены, которые заработали с 1 июня 2024 года, однако сразу же заявили, что это значительно меньше рыночной стоимости.

Для потребителей установили новый тариф на уровне 4,32 гривны за киловатт, некоторые могут платить меньше по "ночному тарифу". Те домохозяйства, у которых есть двухзонный счетчик, могут платить 2,16 грн за кВт/ч.

Следует заметить, что электричество за период войны подорожало больше всего:

в 2023 году — на 70%;

в 2024 году — на около 60%.

Что еще стоит знать

Напомним, часть граждан имеет право на скидку в оплате жилищно-коммунальных услуг, в том числе электроэнергию. Также льготы предоставляются на покупку твердого и жидкого печного бытового топлива.

Также мы писали, что в Украине даже после повышения тарифа на электрическую энергию на 60% стоимость услуги значительно ниже, чем в Европе. Известно, сколько сейчас стоит этот энергоресурс в разных европейских странах.