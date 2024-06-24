Тарифи на електрику — в уряді попередили про загрози для цін

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Український уряд не має планів щодо нового етапу підвищення тарифів на електроенергію. Ціну з 1 червня 2024 року встановлено на рік, однак загрози з боку противника щодо нових ударів по об'єктах енергетики залишаються.

Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Загрози для підвищення тарифів

Як зазначив посадовець, у мережі поширюється інформація про те, що підвищення тарифів на електроенергію з червня нібито було лише першим етапом, а під час другого — ціна може сягнути ринкових близько 8 грн/кВт-год.

Галущенко зауважив, що відповідне рішення ухвалює уряд. Згідно з останньою постановою, ціну встановили на один рік.

Водночас він не зміг сказати ствердно, що ціну не переглядатимуть, заявивши, що під час воєнного стану давати такі тривалі прогнози — непрофесійно.

Міністр зазначив, що слід пам'ятати про те, що сфера енергетики для противника є другою ключовою ціллю після української армії.

"Це неправда. Будь-яке рішення про тариф приймається урядом, і воно має термін дії. Зараз, якщо ви подивитеся на це рішення, то воно було прийнято на рік. Коли буде підвищення? Через рік? Давайте доживемо до наступного місяця, потім проживемо зиму, наприклад", — наголосив міністр.

Нові ціни на світло з 1 червня

У зв'язку з посиленням російських ракетних обстрілів енергоінфраструктури, гостро постало питання підвищення цін на електрику. У результаті влада ухвалила нові ціни, які запрацювали з 1 червня 2024 року, однак одразу ж заявили, що це значно менше за ринкову вартість.

Для споживачів встановили новий тариф на рівні 4,32 гривні за кіловат, дехто може платити менше за "нічним тарифом". Ті домогосподарства, які мають двозонний лічильник, можуть платити 2,16 грн за кВт/год.

Варто зауважити, що електрика за період війни подорожчала найбільше:

у 2023 році — на 70%;

у 2024 році — на близько 60%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, частина громадян має право на знижку в оплаті житлово-комунальних послуг, зокрема на електроенергію. Також пільги надають на купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива.

Також ми писали, що в Україні навіть після підвищення тарифу на електричну енергію на 60% вартість послуги значно нижча, ніж у Європі. Відомо, скільки зараз коштує цей енергоресурс в різних європейських країнах.