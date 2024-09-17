Запустить Чернобыльскую АЭС не удастся — Инна Совсун объяснила почему

Работники на Чернобыльской АЭС. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Депутат Верховной Рады от партии "Голос" и член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Инна Совсун убеждена, что ввести в эксплуатацию Чернобыльскую атомную электростанцию невозможно. Однако Украина имеет незадействованные электростанции, которые могут помочь облегчить ситуацию с энергетикой.

Об этом Совсун рассказала в интервью корреспондентке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Ввести в эксплуатацию Чернобыльскую АЭС невозможно

"Нет, невозможно и это не та опция, которая доступна в принципе", — заявила Совсун, отвечая на вопрос о возможности ввода в эксплуатацию ЧАЭС.

При этом она напомнила, что в Украине есть два блока АЭС, которые работают на пониженных мощностях из-за непрофессионального управления со стороны "Энергоатома".

"Это один блок на Хмельницкой АЭС, где мы на ровном месте теряем 200 МВт из-за плохо измененного процесса", — пояснила нардеп.

Слвсун также напомнила, что полторы недели назад произошла поломка на Южной АЭС, из-за чего снизили генерацию на 600 МВт.

"Вот вам и 800 МВт минус. 6% — и это хорошее количество генерации, которая не допроизводится, потому что где-то не хватает управленческого дарования", — считает нардепка.

Совсун убеждена, что на такую ситуацию должна быть реакция правоохранительных органов и высшего руководства государства, поскольку это существенные потери для очень ограниченного украинского поколения.