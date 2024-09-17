Запустити Чорнобильську АЕС не вдасться — Інна Совсун пояснила чому

Працівники на Чорнобильські АЕС. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Депутатка Верховної Ради від партії "Голос" та членкиня комітету з питань енергетики та житлово комунального господарства Інна Совсун переконана, що ввести в експлуатацію Чорнобильську атомну електростанцію неможливо. Проте Україна має незадіяні електростанції, які можуть допомогти полегшити ситуацію з енергетикою.

Про це Совсун розповіла в інтерв'ю кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Ввести в експлуатацію Чорнобильську АЕС неможливо

"Ні, неможливо, і це не та опція, яка доступна в принципі", — заявила Совсун, відповідаючи на запитання щодо можливості введення в експлуатацію ЧАЕС.

При цьому вона нагадала, що в Україні є два блоки АЕС, які працюють на знижених потужностях через непрофесійне управління з боку "Енергоатома".

"Це один блок на Хмельницькій АЕС, де ми на рівному місці втрачаємо 200 МВт через погано зменеджерений процес", — пояснила нардепка.

Совсун також нагадала, що півтора тижні тому сталася поломка на Південній АЕС, через що знизили генерацію на 600 МВт.

"Ось вам і 800 МВт мінус. 6% — і це добра кількість генерації, яка недовиготовляється, бо десь не вистачає управлінського хисту", — вважає нардепка.

Совсун переконана, що на таку ситуацію мала б бути реакція правоохоронних органів і вищого керівництва держави, оскільки це суттєві втрати для дуже обмеженої української генерації.