Стали известны графики отключения света на 23 июля по Киеву и Киевской области

Ремонт линии электропередач. Фото: УНІАН

Очередные отключения электроэнергии ждут Киев и область 23 июля. НЭК "Укрэнерго" задействует сразу несколько очередей отключений.

Об этом энергетическая компания 22 июля, в понедельник сообщает в Telegram.

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Графики веерных отключений будут действовать в течение следующих суток. В целом будут задействованы две очереди отключений, но с 14:00 до 24:00 для бытовых потребителей могут выключать электричество в три очереди.

Сообщение от Укрэнерго. Фото: скриншот

Эту информацию подтверждают и в ДТЭК. Отмечают, что подобный график и очереди отключений будут действовать также и для Одесской, Днепропетровской и Донецкой областей Украины.

Предупреждение от ДТЭК. Фото: скриншот

Проверить графики отключений можно по ссылке на сайте ДТЭК.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему свет выключают даже ночью. Все потому что дефицит в энергосистеме круглосуточный.

Также мы объясняли, почему в двух городах Украины нет длительных отключений света. В Житомире электроснабжение не отключают вообще, а отключения в Виннице длятся максимум три часа в сутки.