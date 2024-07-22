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Київ та область знову чекають відключень світла — в Укренерго вже надали інформацію

22 липня 2024 23:35
Анатолій Слюсар - Редактор
Сталі відомі графіки відключення світла на 23 липня по Києву та Київській області
Ремонт лінії електропередач. Фото: УНІАН
Анатолій Слюсар - Редактор

Чергові відключення електроенергії чекають Київ та область 23 липня. НЕК "Укренерго" запровадить відразу декілька черг відключень.  

Про це енергетична компанія 22 липня, у понеділок повідомляє в Telegram.

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Графіки віялових відключень діятимуть протягом наступної доби. В цілому будуть задіяні дві черги відключень, але з 14:00 до 24:00 години для побутових споживачів можуть вимикати електрику у три черги.

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Повідомлення від Укренерго. Фото: скриншот

Цю інформацію підтверджують і в ДТЕК. Там зазначають, що подібний графік та черги відключень діятимуть також і для Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей України. 

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Попередження від ДТЕК. Фото: скриншот

Перевірити графіки відключень можна за посиланням на сайті ДТЕК.

Раніше у ДТЕК пояснили, чому світло вимикають навіть вночі. Все тому що дефіцит в енергосистемі цілодобовий. 

Також ми пояснювали, чому у двох містах України немає тривалих відключень світла. У Житомирі електропостачання не відключають взагалі, а відключення у Вінниці тривають максимум три години на добу.

Укренерго ДТЕК енергетика світло блекаут

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