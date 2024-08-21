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Графики отключений света начнут действовать раньше — в Укрэнерго предупредили об изменениях

21 августа 2024 16:11
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Графики отключений света сегодня начнут действовать раньше, — Укрэнерго
Отключение света. Фото из открытых источников
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Укрэнерго сообщило об изменениях в графике отключений электроэнергии 21 августа. С 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь, а с 18:00 до 22:00 две очереди отключений одновременно.

Об этом пишет пресс-служба Укрэнерго в среду, 21 августа.

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"Внимание! Обновление информации об отключении 21 августа! Сегодня, 21 августа, с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно", — сообщили в компании.

Также отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

пост
Сообщение пресс-службы Укрэнерго в Telegram

Ранее сообщалось, что 21 августа с 16:00 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет применяться одна очередь отключений, а с 18:00 до 22:00 будут применяться две очереди отключений одновременно.

 

электроэнергия Укрэнерго энергетика отключения света свет Электричество

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