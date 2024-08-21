Графіки відключень світла сьогодні почнуть діяти раніше, — Укренерго

Відключення світла. Фото з відкритих джерел

Укренерго повідомило про зміни в графіку відключень електроенергії 21 серпня. З 15:30 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга, а з 18:00 до 22:00 — дві черги відключень одночасно.

Про це пише пресслужба Укренерго у середу, 21 серпня.

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"Увага! Оновлення інформації про відключення 21 серпня! Сьогодні, 21 серпня, з 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно", — повідомили в компанії.

Також зазначили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Допис пресслужби Укренерго в Telegram

Раніше повідомлялося, що 21 серпня з 16:00 до 18:00 та з 22:00 до 24:00 буде застосовуватись одна черга відключень, а з 18:00 до 22:00 будуть застосовуватись дві черги відключень одночасно.