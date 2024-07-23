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Две и три очереди — Укрэнерго обнародовала информацию об очередных отключениях света

23 июля 2024 00:15
Анатолий Слюсарь - Редактор
23 июля будут действовать усиленные отключения света по всей Украине – где смотреть графики отключений
Девушка смотрит на лампочку. Фото: pixels.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

Энергетика снова придется усилить графики отключений света в Украине 23 июля. Многие потребители будут сегодня дольше оставаться без электричества.  

Об этом НАК "Укрэнерго" сообщает 22 июля, в понедельник на странице Facebook.

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Как будут действовать графики отключений

В течение суток 23 июля веерные отключения ждут всю Украину. В основное время будут введены две очереди отключений, но в пиковые часы с 14:00 до 24:00 могут применяться и три очереди отключений.

Две и три очереди - Укрэнерго обнародовала информацию об очередных отключениях света - фото 1
Информация об отключении от Укрэнерго. Фото: Скриншот

Следует отметить, что когда энергетики вводят три очереди отключений, то для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.

Одна очередь отключений означает 4 часа в день без света. Две очереди – это 8 часов без света в сутки. Три очереди — 12 часов без электричества в течение суток, а четыре очереди — более 12 часов без света.

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее быть в курсе веерных отключений, можно проверить свой адрес по следующим интернет-ресурсам в зависимости от города или области проживания.

Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

Укрэнерго энергосистема энергетика свет блэкаут

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