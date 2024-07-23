23 июля будут действовать усиленные отключения света по всей Украине – где смотреть графики отключений

Две и три очереди — Укрэнерго обнародовала информацию об очередных отключениях света
Энергетика снова придется усилить графики отключений света в Украине 23 июля. Многие потребители будут сегодня дольше оставаться без электричества.
Об этом НАК "Укрэнерго" сообщает 22 июля, в понедельник на странице Facebook.
Как будут действовать графики отключений
В течение суток 23 июля веерные отключения ждут всю Украину. В основное время будут введены две очереди отключений, но в пиковые часы с 14:00 до 24:00 могут применяться и три очереди отключений.
Следует отметить, что когда энергетики вводят три очереди отключений, то для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений.
Одна очередь отключений означает 4 часа в день без света. Две очереди – это 8 часов без света в сутки. Три очереди — 12 часов без электричества в течение суток, а четыре очереди — более 12 часов без света.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее быть в курсе веерных отключений, можно проверить свой адрес по следующим интернет-ресурсам в зависимости от города или области проживания.
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах.
А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.
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