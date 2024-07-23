23 липня будуть діяти посилені відключення світла по всій Україні — де дивитись графіки відключень

Дві та три черги — Укренерго оприлюднила інформацію про чергові відключення світла
Енергетика знов доведеться посилити графіки відключень світла в Україні 23 липня. Багато споживачів будуть сьогодні довше залишатись без електрики.
Про це НАК "Укренерго" повідомляє 22 липня, у понеділок на сторінці у Facebook.
Як діятимуть графіки відключень
Протягом доби 23 липня віялові відключення чекають всю Україну. В основний час будуть введені дві черги відключень, але у пікові години, з 14:00 до 24:00 можуть застосовуватись і три черги відключень.
Треба відзначити, що коли енергетики вводять три черги відключень, то для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.
Одна черга відключень означає 4 години на добу без світла. Дві черги — це 8 годин без світла на добу. Три черги — 12 годин без електрики протягом доби, а чотири черги — більш ніж 12 годин без світла.
Де можна подивитись графік відключення світла
Щоб точніше бути в курсі віялових відключень можна перевірити свою адресу за наступними інтернет-ресурсами залежно від міста чи області проживання.
- Київ
- Київська область
- Черкаська область
- Кіровоградська область
- Херсонська область
- Запорізька область
- Дніпропетровська область
- Полтавська область
- Харківська область
- Сумська область
- Чернігівська область
- Вінницька область
- Одеська область
- Миколаївська область
- Житомирська область
- Хмельницька область
- Тернопільська область
- Чернівецька область
- Рівненська область
- Волинська область
- Львівська область
- Івано-Франківська область
- Закарпатська область
- Донецька область
Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах.
А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.
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