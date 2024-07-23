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Дві та три черги — Укренерго оприлюднила інформацію про чергові відключення світла

23 липня 2024 00:15
Анатолій Слюсар - Редактор
23 липня будуть діяти посилені відключення світла по всій Україні — де дивитись графіки відключень
Дівчина дивиться на лампочку. Фото: pixels.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Енергетика знов доведеться посилити графіки відключень світла в Україні 23 липня. Багато споживачів будуть сьогодні довше залишатись без електрики.  

Про це НАК "Укренерго" повідомляє 22 липня, у понеділок на сторінці у Facebook.

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Як діятимуть графіки відключень

Протягом доби 23 липня віялові відключення чекають всю Україну. В основний час будуть введені дві черги відключень, але у пікові години, з 14:00 до 24:00 можуть застосовуватись і три черги відключень. 

Дві та три черги — Укренерго оприлюднила інформацію про чергові відключення світла - фото 1
Інформація про відключення від Укренерго. Фото: Скриншот

Треба відзначити, що коли енергетики вводять три черги відключень, то для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень.

Одна черга відключень означає 4 години на добу без світла. Дві черги — це 8 годин без світла на добу. Три черги — 12 годин без електрики протягом доби, а чотири черги — більш ніж 12 годин без світла.

Де можна подивитись графік відключення світла

Щоб точніше бути в курсі віялових відключень можна перевірити свою адресу за наступними інтернет-ресурсами залежно від міста чи області проживання.

Раніше ми повідомляли, що через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

Укренерго енергосистема енергетика світло блекаут

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