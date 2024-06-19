Веерные отключения электроэнергии в Украине: объяснение эксперта

Веерные отключения света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В году есть два периода с самым низким потреблением электроэнергии: это март-апрель и начало мая, когда РФ атаковала украинскую энергетику в этом году, а также осень — сентябрь, октябрь, начало ноября. В это время страна в целом потребляет меньше электроэнергии.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

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По его словам, летом потребление электроэнергии больше из-за плановых ремонтов энергоблоков и охлаждения не только бытовыми кондиционерами, но и промышленными. Многие производства не могут не охлаждаться. Например, фармакология или пищевая промышленность.

"Летом потребление электроэнергии растет, соответственно, растет потребление, а генерации стало меньше вдвое. Поэтому начались веерные отключения", — пояснил Харченко.

Он также добавил, что, скорее всего, россияне не успели раньше атаковать украинскую энергетику и им пришлось менять стратегию ударов практически на ходу.

"Для чего наносят удары? Безусловно, чтобы уничтожить экономику и нанести максимальный психологический вред. Удары наносят по абсолютно гражданским целям, а не по военной мощи Украины. Военные от электричества зависит меньше всего. И хорошо, что да. А для экономики это, безусловно больно", — подытожил он.

Напомним, первые российские ракетные удары по украинской энергетике в 2022 году были направлены по высоковольтным сетям. Весной 2024 года РФ сменила тактику и атаковала энергетические генерирующие мощности. Из-за нехватки средств у Украины ПВО эти удары стали успешными для врага.