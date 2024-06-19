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Чому світло почали вимикати через місяць після ударів РФ, — пояснення експерта

19 червня 2024 05:18
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Віялові відключення електроенергії в Україні: пояснення експерта
Віялові відключення світла у Києві. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

У році є два періоди із найнижчим споживанням електроенергії: це березень-квітень та початок травня, коли РФ й атакувала українську енергетику цього року, а також осінь — вересень, жовтень, початок листопада. В цей час країна в цілому споживає найменше електроенергії.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

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За його словами, влітку споживання електроенергії більше, через планові ремонти енергоблоків та охолодження не лише побутовими кондиціонерами, а й промисловими. Багато виробництв не можуть не охолоджуватися. Наприклад, фармакологія або харчова промисловість. 

"Влітку споживання електроенергії зростає, відповідно, росте споживання, а генерації поменшало вдвічі. Тому почались віялові відключення", — пояснив Харченко.

Він також додав, що швидше за все росіяни не встигли раніше атакувати українську енергетику і їм довелося змінювати стратегію ударів практично на ходу.

"Для чого завдають удари? Безумовно, щоб знищити економіку і нанести максимальну психологічну шкоду. Бо ударів завдають по абсолютно цивільних цілях, а не по військовій потужності України. Військові від електрики залежить найменше. І добре, що так. А для економіки це, безумовно, боляче", — підсумував він.

Нагадаємо, перші російські ракетні удари по українській енергетиці у 2022-му році були спрямовані по високовольтних мережах. Навесні 2024 року РФ змінила тактику і атакувала енергетичні генеруючі потужності. Через брак засобів в України ППО ці удари стали успішними для ворога. 
 

світло
електроенергія
ракетний удар
Електрика
війна

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