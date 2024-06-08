Россия обстреляла Белозерскую общину в Херсонской области - что известно

Армия РФ снова ударила по Херсонщине — без электроэнергии семь населенных пунктов
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонщину. Они обстреляли станцию в Белозерской общине.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел станции в Белозерском обществе
"Несколько часов назад оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на объект критической инфраструктуры", — написал Прокудин.
В результате таких действий оккупантов без электроэнергии остались семь населенных пунктов Белозерского района.
Как отметил Прокудин, уже завтра энергетики приступят к работам, чтобы вернуть свет местным жителям.
Напомним, по данным Херсонской ОВ, в областном центре осталось около 65 тыс. жителей.
Также мы писали, что 29 мая оккупанты совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.
Читайте Новини.LIVE!