Россия обстреляла Белозерскую общину в Херсонской области - что известно

Пожарные тушат огонь. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсонщину. Они обстреляли станцию в Белозерской общине.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Сообщение Прокудина. Фото: скриншот

Обстрел станции в Белозерском обществе

"Несколько часов назад оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на объект критической инфраструктуры", — написал Прокудин.

В результате таких действий оккупантов без электроэнергии остались семь населенных пунктов Белозерского района.

Как отметил Прокудин, уже завтра энергетики приступят к работам, чтобы вернуть свет местным жителям.

Напомним, по данным Херсонской ОВ, в областном центре осталось около 65 тыс. жителей.

Также мы писали, что 29 мая оккупанты совершили обстрел Антоновки Херсонской области. В результате атаки был ранен местный житель.