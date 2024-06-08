Росія обстріляла Білозерську громаду на Херсонщині - що відомо

Пожежники гасять вогонь. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські окупанти вчергове атакували Херсонщину. Вони обстріляли станцію в Білозерській громаді.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Допис Прокудіна. Фото: скриншот

Обстріл станції в Білозерській громаді

"Кілька годин тому окупанти скинули вибухівку з дрона на об’єкт критичної інфраструктури", — написав Прокудін.

Внаслідок таких дій окупантів без електроенергії залишились сім населених пунктів Білозерського району.

Як зазначив Прокудін, вже завтра енергетики розпочнуть роботи, щоб повернути світло місцевим жителям.

Нагадаємо, за даними Херсонської ОВА, в обласному центрі залишилося близько 65 тис. мешканців.

Також ми писали, що 29 травня окупанти здійснили обстріл Антонівки Херсонської області. Внаслідок атаки було поранено місцевого мешканця.