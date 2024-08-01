Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow Субсидії та тарифи на послуги ЖКГ — що зміниться з 1 серпня arrow

Субсидії та тарифи на послуги ЖКГ — що зміниться з 1 серпня

1 серпня 2024 08:37
Ксенія Симонова - Редактор
Субсидії та тарифи з 1 серпня — яких змін чекати українцям
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 серпня 2024 року тарифи на житлово-комунальні послуги залишаться незмінними для більшості міст. Водночас, у квитанціях будуть вищі суми, з огляду на нові ціни, які діють на електроенергію з червня.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Які будуть ціни на світло, газ та воду з 1 серпня

З 1 червня цього року тариф на електричну енергію для населення підвищили з 2,64 до 4,32 грн/кВт-год. Тобто, у серпні українці платитимуть за світло більше. Так, якщо взяти за основу новий тариф у 4,32 грн/кВт-год, за місяць суми в платіжках зросли так:

  • за умови споживання 250 кВт-год — 1,08 тис. гривень (було 660 гривень);
  • за умови споживання 500 кВт-год — 2,16 тис. гривень (було 1,32 тис. гривень);
  • за умови споживання 1 000 кВт-год — 4,32 тис. гривень (було 2,64 тис. гривень).

Водночас, влада лишила дію "нічного" тарифу на електроенергію (при встановленому відповідному двозонному лічильнику), який дозволяє платити менше. Тариф становитиме 2,16 грн/кВт.

Вартість електрики обіцяють більше не підвищувати до травня 2025 року.

Тарифи на газ для споживачів також не переглядатимуть у серпні. Його Нафтогаз України, який обслуговує більшість населення, зафіксував на рівні 7,96 грн за кубометр. Тариф обіцяють не чіпати щонайменше до кінця наступного опалювального сезону, тобто до травня 2025 року. Пропозиції від інших постачальників коливаються від 7,7 до 9,9 грн за куб. м.

Ціни на воду у серпні теж залишаться колишні, незважаючи на неодноразові спроби Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, їх підвищити. Водоканали виступають за коригування тарифів через зростання витрат на електрику та реагенти.

Водночас, у маленьких містах влада має право самовільно підвищувати ціни, без погодження з регулятором, тому в деяких з них громадянам доведеться платити більше також за воду.

Що буде з субсидіями у серпні

У серпні влада обіцяє перерахувати субсидії на житлово-комунальні послуги з огляду на підвищення тарифу на електроенергію. Вищі суми допомоги нададуть домогосподарствам, які мають на них право. Перерахунок Пенсійний фонд здійснить автоматично, звертатись додатково не потрібно.

Як повідомили в уряді, споживачі фактично заплатять стільки ж, скільки платили до підвищення тарифів, адже різницю має компенсувати держава.

Водночас, допомогу на оплату комунальних послуг скасують тим, хто має борг, що перевищує понад три місяці, і становить більше 680 грн. Також виплати не отримають ті громадяни, в яких сталися майнові чи кількісні зміни в домогосподарстві, однак ПФУ не поставили про це до відома.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство енергетики України не має наміру підвищувати тарифи на електроенергію. Поточна вартість електроенергії, яка становить 4,32 грн за кВт·год, затверджена до 30 квітня 2025 року.

Також ми писали, що в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. Зокрема, ціни на електроенергію зросли на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг залишилася незмінною.

тарифи ціни на газ комунальні послуги ЖКГ електроенергія вода

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:42 Відпустки за сімейними обставинами — на що має право військовослужбовець

23:39 Симона Байлс здобула шосту золоту медаль на Олімпійських іграх-2024

23:35 Скасування графіків — як завтра вимикатимуть світло в Києві

23:17 Донька Фаріон поділилася планами щодо квартири мовознавиці

23:05 В українських банках подорожчала валюта — як злетів долар

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

23:03 Висновок ВЛК не відображається у "Резерв+" — у ТЦК пояснили алгоритм дій

22:57 Погода в Києві в липні побила температурні рекорди — що зафіксували синоптики

22:45 В Україні зросли ціни на всі види пального — якою буде вартість бензину завтра

22:41 Енергетики назвали години зі світлом на Одещині завтра — відомі графіки відключень

22:33 Можливі аварійні ситуації — у КМДА закликали уряд терміново реставрувати міст Патона

23:42 Відпустки за сімейними обставинами — на що має право військовослужбовець

23:39 Симона Байлс здобула шосту золоту медаль на Олімпійських іграх-2024

23:35 Скасування графіків — як завтра вимикатимуть світло в Києві

23:17 Донька Фаріон поділилася планами щодо квартири мовознавиці

23:05 В українських банках подорожчала валюта — як злетів долар

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

23:03 Висновок ВЛК не відображається у "Резерв+" — у ТЦК пояснили алгоритм дій

22:57 Погода в Києві в липні побила температурні рекорди — що зафіксували синоптики

22:45 В Україні зросли ціни на всі види пального — якою буде вартість бензину завтра

22:41 Енергетики назвали години зі світлом на Одещині завтра — відомі графіки відключень

22:33 Можливі аварійні ситуації — у КМДА закликали уряд терміново реставрувати міст Патона

Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

05:58 Відома військова розповіла про Часів Яр, яке росіяни перетворили на Бахмут

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Новина з відео

05:51 Дозволять відкупатися від в`язниці — що не так із законопроєктом про корупцію

Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Військовий заявив про необхідність запровадження більшої кількості інновацій на фронті

Text

16:32 Російський опозиціонер Пономарьов заявив, що ворожий дрон цілеспрямовано вдарив по його будинку

Text

14:03 Як побудувати здорову конкуренцію в українській енергетиці — пояснення економіста

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло - 80x80

Що зміниться для українців з 1 серпня — чи підвищать знову тарифи на світло

Text

13:04 Авіаексперт назвав найефективніший спосіб знищення російських дронів

Text

12:59 Референдум щодо українських територій та нові дрони Росії — ефір День.LIVE

Text

12:16 У ЗСУ можна одночасно воювати та здобувати освіту — військовий психолог розкрив деталі

Text

11:29 Нардеп пояснив, хто отримає штрафи навіть після оновлення облікових даних через "Резерв+"

Text

10:35 Чому навчання мобілізованих в Україні таке низькоякісне — пояснення військового психолога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

24 липня 2024

08:33Російський безпілотник атакував Румунію — з'явилося відео сильної пожежі