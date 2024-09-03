Отключение света зимой — электричества может не быть одни-две сутки

Энергетики ДТЭК чинят электрические сети. Фото: ДТЭК

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что зимой возможны отключения света на 10-14 часов. Это произойдет, если температура воздуха упадет до -15 °C и ниже.

О Харченкое рассказал в интервью Эспрессо во вторник, 3 сентября.

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Отключение света зимой

"Зимой, что бы мы не делали, если будет мороз -15 градусов, то ограничения в 10-14 часов в сутки неизбежны", — отметил Харченко.

Также эксперт отметил, что если зима будет теплой и показатели температуры будут близки к нулю или выше, то ограничения будут составлять 2-4 часа в сутки или меньше.

"Я думаю, что украинцы к таким ограничениям уже серьезно даже не относятся", — считает Харченко.

Также он рассказал о самом плохом из возможных сценариев для украинской энергосистемы, который может стать реальностью в условиях постоянных российских обстрелов.

"Отрицательный сценарий мне очень трудно обсуждать, потому что, к сожалению, он очень болезненный. Если будут наноситься удары, как это сейчас обсуждают на российском телевидении, по выводным устройствам атомных станций, где у нас, к сожалению, нет защиты, то нам будет очень больно", — подытожил директор Центра исследований энергетики.

Харченко добавил, что в случае реализации такого сценария света может не быть одни-два дня или больше.